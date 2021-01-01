Розчищення Стиру: показали, на якому етапі роботи. ФОТО

Стир – головна річка Волинської області. Раніше вона була судноплавною, проте з часом така діяльність занепала. Водойму довели до критичного стану, тому останні кілька років у Луцьку активно проводять роботи з розчищення Стиру. Окрім того, у перспективі хочуть відновити вантажні перевезення та облаштувати набережну поблизу заплави.Сьогодні, 18 серпня, представники міської влади проінспектували хід робіт з розчищення Стиру та запросили журналістів, аби розповісти про процес розчищення, на якому етапі роботи та якою буде головна артерія міста у майбутньому.Луцький міський головарозповів, що останні кілька років у Луцьку розчищують Стир від повалених дерев, замулень та сміття. Він зауважив, що дуже важливо доглядати за річкою. Адже сміття та замулення призводять до погіршення гідрологічного стану водойми.«Щороку ми чистимо Стир від замулень, затоплених дерев та сміття. Ми бачимо, що на обох берегах річки є дуже багато аварійних дерев, які нависають над річкою. Під час поривів вітру вони можуть впасти. Для того, щоб був нормальний гідрологічний режим водойми, необхідно за нею доглядати», - говорить мер Луцька.Наразі тільки розпочали виконувати роботи. Для цього задіюють потужну техніку. До прикладу, баржу, катер-тягач. Технологія така: спочатку дерева ріжуть, виймають з води та везуть до берега. Підрядник робіт – ТзОВ «Річтранс Луцьк». Вартість робіт становить мільйон гривень.Як розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради, сміття вивозять на полігон, а дрова, які придатні для подальшого використання, роздають малозабезпеченим сім’ям Луцької громади.«Дрова, які можна використовувати, відповідно до розпорядження Луцького міського голови, ми роздаємо малозабезпеченим сім’ям, які на території Луцької територіальної громади не користуються газом або електрикою. Зазвичай, це приватні садиби і люди, які не можуть себе забезпечити паливом», - каже Микола Осіюк.Луцький міський голова впевнений, що Стир має великі перспективи для розвитку. Так, на думку Ігоря Поліщука, потрібно дати можливість спортсменам, які займаються веслуванням, тренуватися на Стиру. Окрім того, з часом можна проводити змагання з цього виду спорту. Також, вважає мер Луцька, прогулянки на катері є дуже популярними, тому лучани повинні мати можливість гарно проводити час на водоймі.Ігор Поліщук говорить, що у Луцьку планують відновити і запустити технічний річковий порт та запустити вантажні перевезення річкою Стир. Він переконаний, що це дуже вигідно для міста.«Після розчищення річки розглядатимемо відновлення вантажного сполучення із окремими населеними пунктами, з яких можуть поставляти щебінь, пісок тощо. Для того, щоб зменшити навантаження на дороги. Перенавантажені фури – це найбільший ворог доріг, бо під їх вагою дуже просідає асфальт і псується покриття (особливо літом), на яке з державного і місцевого бюджетів витрачають чималі кошти. Крім того, це буде набагато дешевше, ніж везти його автомобільним транспортом», - каже Ігор Поліщук.Перспектива є в заплави річки Стир: ««Зараз управління містобудування та архітектури буде оголошувати конкурс на концепцію облаштування набережної навколо цієї заплави. І в перспективі є думка її почистити, тому що ця заплава може зникнути. Можна дати можливість спортсменам-веслувальникам тренуватися та облаштувати відпочинкову зону. Ми будемо шукати шляхи фінансування та реалізації цього проєкту, щоб у майбутньому ця зона стала привабливою та культурною. Маємо водойму і не маємо набережної – це не добре. Треба використовувати можливості».