На Волині оприлюднили кримінальні справи щодо репресованих із фонду КДБ





Працівники архіву опрацювали 3 301 аркуш нових документів. Як розповів Сергій Карасюк, опрацьовані документи – це архівні справи репресованих осіб.



Усього в обласному архіві оприлюднили 402 архівних кримінальних справи. Ознайомитися з останніми оцифрованими матеріалами можна на сайті архіву Волинської області.



Довідково: раніше до таких архівних документів був обмежений доступ. У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державний архів Волинської області оцифрував кримінальні справи несудових органів за 1939-1951 роки з фонду КДБ. Оприлюднили 24 архівні кримінальні справи щодо жертв політичних репресій.Працівники архіву опрацювали 3 301 аркуш нових документів. Як розповів Суспільному директор архіву, опрацьовані документи – це архівні справи репресованих осіб.Усього в обласному архіві оприлюднили 402 архівних кримінальних справи. Ознайомитися з останніми оцифрованими матеріалами можна на сайті архіву Волинської області.Довідково: раніше до таких архівних документів був обмежений доступ. У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими.

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