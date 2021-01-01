На Волині оприлюднили кримінальні справи щодо репресованих із фонду КДБ
Сьогодні, 16:22
Державний архів Волинської області оцифрував кримінальні справи несудових органів за 1939-1951 роки з фонду КДБ. Оприлюднили 24 архівні кримінальні справи щодо жертв політичних репресій.
Працівники архіву опрацювали 3 301 аркуш нових документів. Як розповів Суспільному директор архіву Сергій Карасюк, опрацьовані документи – це архівні справи репресованих осіб.
Усього в обласному архіві оприлюднили 402 архівних кримінальних справи. Ознайомитися з останніми оцифрованими матеріалами можна на сайті архіву Волинської області.
Довідково: раніше до таких архівних документів був обмежений доступ. У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими.
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Працівники архіву опрацювали 3 301 аркуш нових документів. Як розповів Суспільному директор архіву Сергій Карасюк, опрацьовані документи – це архівні справи репресованих осіб.
Усього в обласному архіві оприлюднили 402 архівних кримінальних справи. Ознайомитися з останніми оцифрованими матеріалами можна на сайті архіву Волинської області.
Довідково: раніше до таких архівних документів був обмежений доступ. У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими.
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Сьогодні, 16:22