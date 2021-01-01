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Вбивчий сурогат: де у Луцьку вкотре викрили наливайку. ВІДЕО

Вбивчий сурогат: де у Луцьку вкотре викрили наливайку. ВІДЕО
У Луцьку вкотре викрили наливайку, де за день могли продати близько 50 літрів вбивчого сурогату.

Як борються із підприємливими ділками у місті – у сюжеті 12 каналу. Разом із небайдужими активістами вони пройшли весь шлях від а до я. Як це було – дивіться далі.

Ці хлопці – громадські активісти, які вкотре зупинятимуть нелегальну торгівлю алкоголем в Луцьку. Впродовж двох тижнів вони відстежували одну із наливайок на ринку “Лучеськ”.І сьогодні вони куплять там сурогат, аби вберегти від нього лучан.

Поки перші купують, інші вже напоготові: викликають поліцію і буквально мчать до наливайки на підмогу. Тоді, вже звідти, мчить продавчиня. У цьому, здавалося б, звичайному для ринку контейнері, процвітала незаконна торгівля сурогатом. Щодня збиралися місцеві любителі хильнути чарку.

Чималий натовп тут і сьогодні. Окрім активістів та поліції – здивовані люди. Запевняють, що тут продають рибу. Щоправда, рибою тут і не пахне. Із прилавків, ящиків та закутків дістають запаси випивки. За бажання: червоненьку або білу, у пластиковій пляшці чи скляній.

Нарахували 97 літрів сурогату. А ще майже три десятки блоків контрафактних цигарок. І закуска, щоправда, прострочена.

Торгувати сурогатом продавчиню власники ятки не змушують. Але робити це, певнить, вимушена через низьку зарплату. Самого власника сурогату немає, щоправда, активісти його добре знають. Кажуть, це не єдина його “точка”. Бо навіть цю намагаються закрити вже не вперше. Щоправда, схема закриття таких наливайок малодієва. Поліція складає протокол, а згодом незаконна торгівля повертається. Покарання продавця – штраф.

Тож значно легше – заплатити 1700 гривень штрафу, вже наступного дня його відбити і далі заробляти на життя напрацьованою схемою. Та попри це, громадські активісти запевняють, що боротьбу з контрафактом не полишать, бо сподівань на правоохоронців у них мало. Натомість наливайки продовжують споювати людей отруйною а іноді і смертельною оковитою.

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Теги: сурогат, Луцьк
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