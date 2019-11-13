Сів в маршрутку, бо хотів до мами на роботу: на Волині загубився 3-річний хлопчик
Сьогодні, 16:47
У Ковелі патрульні швидко відшукали батьків загубленого хлопчика.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
18 серпня вдень на вулиці Незалежності до патрульних звернувся водій маршрутного транспортного засобу та повідомив, що в автобусі перебуває 3-річний хлопчик без нагляду дорослих.
Зі слів хлопчика, він самостійно покинув будинок та намагався потрапити на роботу до мами, але куди саме їхати він не знав. Вартові порядку оперативно встановили місце його проживання та повернули до батьків.
З батьками патрульні провели профілактичну бесіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
18 серпня вдень на вулиці Незалежності до патрульних звернувся водій маршрутного транспортного засобу та повідомив, що в автобусі перебуває 3-річний хлопчик без нагляду дорослих.
Зі слів хлопчика, він самостійно покинув будинок та намагався потрапити на роботу до мами, але куди саме їхати він не знав. Вартові порядку оперативно встановили місце його проживання та повернули до батьків.
З батьками патрульні провели профілактичну бесіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин привіз «бронзу» з Кубка України з вільної боротьби
Сьогодні, 17:21
На Волині ускладнюється ситуація з Covid-19
Сьогодні, 17:09
Сів в маршрутку, бо хотів до мами на роботу: на Волині загубився 3-річний хлопчик
Сьогодні, 16:47
Вбивчий сурогат: де у Луцьку вкотре викрили наливайку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38