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Сів в маршрутку, бо хотів до мами на роботу: на Волині загубився 3-річний хлопчик

Сів в маршрутку, бо хотів до мами на роботу: на Волині загубився 3-річний хлопчик
У Ковелі патрульні швидко відшукали батьків загубленого хлопчика.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

18 серпня вдень на вулиці Незалежності до патрульних звернувся водій маршрутного транспортного засобу та повідомив, що в автобусі перебуває 3-річний хлопчик без нагляду дорослих.

Зі слів хлопчика, він самостійно покинув будинок та намагався потрапити на роботу до мами, але куди саме їхати він не знав. Вартові порядку оперативно встановили місце його проживання та повернули до батьків.

З батьками патрульні провели профілактичну бесіду.

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Теги: хлопчик, Ковель
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