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Волинянин привіз «бронзу» з Кубка України з вільної боротьби

Волинянин привіз «бронзу» з Кубка України з вільної боротьби
У Львові проходив Кубок України з вільної боротьби. На ньому визначали претендентів на участь у чемпіонаті світу, який має відбутись у Норвегії.У складі збірної Волині в категорії 79 кг виступив вихованець ДЮСШ №1, майстер спорту Тимур Романюк.

Перемігши трьох суперників з Львівської Київської та Запорізької областей, він вийшов у півфінал. Хлопець зустрівся з одеситом, який представляв нашу країну на Олімпійських іграх в Токіо.

У напруженій сутичці з рахунком 4:2 ковельчанин поступився своєму супернику, який і здобув золото” на змаганнях.

Тимур у боротьбі за бронзову нагороду вийшов на килим з переможцем минулорічного Кубку України — борцем з Сумщини, який здолав його на минулорічних змаганнях.

Ковельчанин прагнув реваншу і йому це вдалось. Перемігши з рахунком 4:0, він піднявся на третю сходинку п'єдесталу.

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Теги: Ковель, спортсмен, бронза
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