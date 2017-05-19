Волинянин привіз «бронзу» з Кубка України з вільної боротьби
Сьогодні, 17:21
У Львові проходив Кубок України з вільної боротьби. На ньому визначали претендентів на участь у чемпіонаті світу, який має відбутись у Норвегії.У складі збірної Волині в категорії 79 кг виступив вихованець ДЮСШ №1, майстер спорту Тимур Романюк.
Перемігши трьох суперників з Львівської Київської та Запорізької областей, він вийшов у півфінал. Хлопець зустрівся з одеситом, який представляв нашу країну на Олімпійських іграх в Токіо.
У напруженій сутичці з рахунком 4:2 ковельчанин поступився своєму супернику, який і здобув золото” на змаганнях.
Тимур у боротьбі за бронзову нагороду вийшов на килим з переможцем минулорічного Кубку України — борцем з Сумщини, який здолав його на минулорічних змаганнях.
Ковельчанин прагнув реваншу і йому це вдалось. Перемігши з рахунком 4:0, він піднявся на третю сходинку п'єдесталу.
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Перемігши трьох суперників з Львівської Київської та Запорізької областей, він вийшов у півфінал. Хлопець зустрівся з одеситом, який представляв нашу країну на Олімпійських іграх в Токіо.
У напруженій сутичці з рахунком 4:2 ковельчанин поступився своєму супернику, який і здобув золото” на змаганнях.
Тимур у боротьбі за бронзову нагороду вийшов на килим з переможцем минулорічного Кубку України — борцем з Сумщини, який здолав його на минулорічних змаганнях.
Ковельчанин прагнув реваншу і йому це вдалось. Перемігши з рахунком 4:0, він піднявся на третю сходинку п'єдесталу.
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