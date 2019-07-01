У Луцьку рятувальники грали футбол





У підсумку проведених матчів, присвячених 30-й річниці Незалежності України, за першість змагалися 6 команд. У запеклій боротьбі з рахунком 2:1 перемогла команда апарату Головного управління, рятувальники Луцького районного управління зайняли друге почесне місце, а третє вибороли вогнеборці Володимир-Волинського РУ ГУДСНС України у Волинській області.



Турнір із міні-футболу серед підрозділів цивільного захисту області залишив позитивні емоції у кожного працівника ДСНС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 серпня на стадіоні 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області у футболі змагалися рятувальники Волині.У підсумку проведених матчів, присвячених 30-й річниці Незалежності України, за першість змагалися 6 команд. У запеклій боротьбі з рахунком 2:1 перемогла команда апарату Головного управління, рятувальники Луцького районного управління зайняли друге почесне місце, а третє вибороли вогнеборці Володимир-Волинського РУ ГУДСНС України у Волинській області.Турнір із міні-футболу серед підрозділів цивільного захисту області залишив позитивні емоції у кожного працівника ДСНС.

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