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У Луцьку рятувальники грали футбол

У Луцьку рятувальники грали футбол
17 серпня на стадіоні 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області у футболі змагалися рятувальники Волині.

У підсумку проведених матчів, присвячених 30-й річниці Незалежності України, за першість змагалися 6 команд. У запеклій боротьбі з рахунком 2:1 перемогла команда апарату Головного управління, рятувальники Луцького районного управління зайняли друге почесне місце, а третє вибороли вогнеборці Володимир-Волинського РУ ГУДСНС України у Волинській області.

Турнір із міні-футболу серед підрозділів цивільного захисту області залишив позитивні емоції у кожного працівника ДСНС.
У Луцьку рятувальники грали футбол

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Теги: Луцьк, рятувальники, футбол, ДСНС
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