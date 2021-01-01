На ТЕС на Івано-Франківщині сталася пожежа





Повідомлення про пожежу маслобаку в котлотурбінному цеху блок № 3 надійшло сьогодні, 18 серпня, о 16:51



До місця події направили черговий караул ДПРЧ-16 м. Рогатин, ДПРЧ-3 м. Галич, ДПРП Бурштин, відділення на АЦ, АППГ та АД-50 ЧСПТ, ДПРП Єзупіль, ДПРП Ямниця, відділення ДПРЧ-6, ДПРП Войнилів, чергову зміну ОКЦ.



Як з'ясувалося, виникла пожежа турбіни №3 на відмітці 9.6 м.



Всього залучили 15 одиниць техніки та 51 чоловік, в тому числі від ГУ ДСНС в області залучили 14 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.



Фото - Суспільне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Івано-Франківщині горить маслобак на Бурштинській теплоелектростанції.Повідомлення про пожежу маслобаку в котлотурбінному цеху блок № 3 надійшло сьогодні, 18 серпня, о 16:51 інформує ДСНС в Івано-Франківській області.До місця події направили черговий караул ДПРЧ-16 м. Рогатин, ДПРЧ-3 м. Галич, ДПРП Бурштин, відділення на АЦ, АППГ та АД-50 ЧСПТ, ДПРП Єзупіль, ДПРП Ямниця, відділення ДПРЧ-6, ДПРП Войнилів, чергову зміну ОКЦ.Як з'ясувалося, виникла пожежа турбіни №3 на відмітці 9.6 м.Всього залучили 15 одиниць техніки та 51 чоловік, в тому числі від ГУ ДСНС в області залучили 14 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

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