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На ТЕС на Івано-Франківщині сталася пожежа

На ТЕС на Івано-Франківщині сталася пожежа
На Івано-Франківщині горить маслобак на Бурштинській теплоелектростанції.

Повідомлення про пожежу маслобаку в котлотурбінному цеху блок № 3 надійшло сьогодні, 18 серпня, о 16:51 інформує ДСНС в Івано-Франківській області.

До місця події направили черговий караул ДПРЧ-16 м. Рогатин, ДПРЧ-3 м. Галич, ДПРП Бурштин, відділення на АЦ, АППГ та АД-50 ЧСПТ, ДПРП Єзупіль, ДПРП Ямниця, відділення ДПРЧ-6, ДПРП Войнилів, чергову зміну ОКЦ.

Як з'ясувалося, виникла пожежа турбіни №3 на відмітці 9.6 м.

Всього залучили 15 одиниць техніки та 51 чоловік, в тому числі від ГУ ДСНС в області залучили 14 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

Фото - Суспільне

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Теги: пожежа, ТЕС, Івано-Франківщина
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