На аеродромі біля Рівного хлопець романтично освідчився коханій. ВІДЕО
Сьогодні, 18:08
На аеродромі у Воронові, що поблизу Рівного, хлопець романтично освідчився своїй дівчині.
Про це повідомляє "Радіо Трек".
Його кохана з подружками спочатку взяла участь у повітряній екскурсії, а, коли літак приземлився, її чекав сюрприз.
Відео опублікували у спільноті tvoe_rivne .
Хлопець з букетом за спиною одразу після посадки підійшов до дівчини і став на коліно.
Дівчина сказала «ТАК!»
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Про це повідомляє "Радіо Трек".
Його кохана з подружками спочатку взяла участь у повітряній екскурсії, а, коли літак приземлився, її чекав сюрприз.
Відео опублікували у спільноті tvoe_rivne .
Хлопець з букетом за спиною одразу після посадки підійшов до дівчини і став на коліно.
Дівчина сказала «ТАК!»
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