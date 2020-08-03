вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На аеродромі біля Рівного хлопець романтично освідчився коханій. ВІДЕО

На аеродромі біля Рівного хлопець романтично освідчився коханій. ВІДЕО
На аеродромі у Воронові, що поблизу Рівного, хлопець романтично освідчився своїй дівчині.

Про це повідомляє "Радіо Трек".

Його кохана з подружками спочатку взяла участь у повітряній екскурсії, а, коли літак приземлився, її чекав сюрприз.

Відео опублікували у спільноті tvoe_rivne .

Хлопець з букетом за спиною одразу після посадки підійшов до дівчини і став на коліно.

Дівчина сказала «ТАК!»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, аеродром, освідчення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі
Сьогодні, 18:58
Розчищення Стиру: показали, на якому етапі роботи. ФОТО
Сьогодні, 18:29
На аеродромі біля Рівного хлопець романтично освідчився коханій. ВІДЕО
Сьогодні, 18:08
Розшукують волинянина, який три роки тому поїхав до Львова на роботу. ФОТО
Сьогодні, 17:56
На ТЕС на Івано-Франківщині сталася пожежа
Сьогодні, 17:47
Схожі новини
У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО
03 серпень, 2020, 20:38
Підліток родом з Волині, який випав з вікна в Рівному, вчинив самогубство Підліток родом з Волині, який випав з вікна в Рівному, вчинив самогубство
16 серпень, 12:43
У Рівному з вікна багатоповерхівки випав підліток з Волині У Рівному з вікна багатоповерхівки випав підліток з Волині
15 серпень, 13:47
Лікарці-стоматологу з Рівного, яка била дітей, анулювали ліцензію Лікарці-стоматологу з Рівного, яка била дітей, анулювали ліцензію
27 липень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі поліція ременем зв'язала п'яного українця, після чого він помер
Сьогодні, 19:11
 0
На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі
Сьогодні, 18:58
 0
Розчищення Стиру: показали, на якому етапі роботи. ФОТО
Сьогодні, 18:29
 0
На аеродромі біля Рівного хлопець романтично освідчився коханій. ВІДЕО
Сьогодні, 18:08
 0
Розшукують волинянина, який три роки тому поїхав до Львова на роботу. ФОТО
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8