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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 серпня
У Волинській області завтра, 19 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.

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У Луцьку, за прогнозами метеорологів, 19 серпня також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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