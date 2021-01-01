Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.



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У Луцьку, за прогнозами метеорологів, 19 серпня також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.

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