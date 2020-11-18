У Польщі поліція ременем зв'язала п'яного українця, після чого він помер





Про це повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на свого співрозмовника, який знає обставини справи, пише



Інцидент стався ще 30 липня, проте видання про це дізналось лише 18 серпня.



"Поліцейські привезли чоловіка у витверезник, оскільки він спав у автобусі. Проте одразу після затримання чоловік почав агресивно поводитися", - повідомляє видання.



Виявилось, що затриманим є громадянин України, в його організмі виявили 1,5 проміле алкоголю.



За даними польського видання, чоловік поводився агресивно, він вкусив одного із копів за палець, іншого вдарив кулаком. Тоді довелось викликати ще один екіпаж поліції. Правоохоронцям вдалось зв'язати чоловіка ремнями, проте він почав синіти та втратив дихання.



Через смерть українця в Польщі призначили експертизи. Встановлюється, чи не був він під впливом наркотиків.



Слідство у цій справі веде районна прокуратура в Свідниці. Маріуш Піндера із Свідницької регіональної прокуратури відмовився коментувати Gazeta Wyborcza обставини розслідування смерті українця.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в м. Вроцлав у витверезнику помер українець після того, як четверо польських полісменів зв'язали його ременями.Про це повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на свого співрозмовника, який знає обставини справи, пише "ТСН" Інцидент стався ще 30 липня, проте видання про це дізналось лише 18 серпня."Поліцейські привезли чоловіка у витверезник, оскільки він спав у автобусі. Проте одразу після затримання чоловік почав агресивно поводитися", - повідомляє видання.Виявилось, що затриманим є громадянин України, в його організмі виявили 1,5 проміле алкоголю.За даними польського видання, чоловік поводився агресивно, він вкусив одного із копів за палець, іншого вдарив кулаком. Тоді довелось викликати ще один екіпаж поліції. Правоохоронцям вдалось зв'язати чоловіка ремнями, проте він почав синіти та втратив дихання.Через смерть українця в Польщі призначили експертизи. Встановлюється, чи не був він під впливом наркотиків.Слідство у цій справі веде районна прокуратура в Свідниці.із Свідницької регіональної прокуратури відмовився коментувати Gazeta Wyborcza обставини розслідування смерті українця.

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