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«Волинь» у серії пенальті перемагає «Ниву» і виходить в 1/16 фіналу Кубку України

«Волинь» у серії пенальті перемагає «Ниву» і виходить в 1/16 фіналу Кубку України
Луцька «Волинь» здобуває важку перемогу над друголіговою «Нивою» з Вінниці.

Матч відбувся 18 серпня на Центральному міському стадіоні Вінниці.

Матч видався важким для обох команд і за основний час команди забили по одному голу. Першими повелу у рахунку гості - на 15 хвилині з пенальті відзначився Назарій Богомаз. Протягом першого тайму господаря поля неодноразово мали можливість відігратися, але "хрестоносців" виручав то голкіпер, то захист, то каркас воріт.

Волинянам все ж не вдалося втримати свій останній рубіж недоторканим і на останніх хвилинах вінницькій «Ниві» вдалося перевести матч у екстра-тайм. На 89 хвилині рахунок зрівняв Максим Зеленевич.

Під час екстра-тайму обидві команди продовжили спроби вирватися вперед. Не обійшлося без вилучення - "Нива" догравала екстра-тайм у меншості. Отримав "гірчичник" і помічник тренера "Волині" Тарас Михалик, якого не влаштовувала небезпечна гра суперника.

Серія пенальті закінчилася на користь "Волині". Завдяки двом ударам, які вдалося парирувати Арсенію Коркодиму на табло світився рахунок 3:5, який свідчив про перемогу луцького клубу та вихід у наступний етам Кубку України.

Цей тиждень стане для «Волині» подвійно виїзним, адже у рамках Першої ліги команді доведеться побувати та Івано-Франківську та зіграти проти місцевого "Прикарпаття".

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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