«Волинь» у серії пенальті перемагає «Ниву» і виходить в 1/16 фіналу Кубку України
Сьогодні, 20:29
Луцька «Волинь» здобуває важку перемогу над друголіговою «Нивою» з Вінниці.
Матч відбувся 18 серпня на Центральному міському стадіоні Вінниці.
Матч видався важким для обох команд і за основний час команди забили по одному голу. Першими повелу у рахунку гості - на 15 хвилині з пенальті відзначився Назарій Богомаз. Протягом першого тайму господаря поля неодноразово мали можливість відігратися, але "хрестоносців" виручав то голкіпер, то захист, то каркас воріт.
Волинянам все ж не вдалося втримати свій останній рубіж недоторканим і на останніх хвилинах вінницькій «Ниві» вдалося перевести матч у екстра-тайм. На 89 хвилині рахунок зрівняв Максим Зеленевич.
Під час екстра-тайму обидві команди продовжили спроби вирватися вперед. Не обійшлося без вилучення - "Нива" догравала екстра-тайм у меншості. Отримав "гірчичник" і помічник тренера "Волині" Тарас Михалик, якого не влаштовувала небезпечна гра суперника.
Серія пенальті закінчилася на користь "Волині". Завдяки двом ударам, які вдалося парирувати Арсенію Коркодиму на табло світився рахунок 3:5, який свідчив про перемогу луцького клубу та вихід у наступний етам Кубку України.
Цей тиждень стане для «Волині» подвійно виїзним, адже у рамках Першої ліги команді доведеться побувати та Івано-Франківську та зіграти проти місцевого "Прикарпаття".
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Матч відбувся 18 серпня на Центральному міському стадіоні Вінниці.
Матч видався важким для обох команд і за основний час команди забили по одному голу. Першими повелу у рахунку гості - на 15 хвилині з пенальті відзначився Назарій Богомаз. Протягом першого тайму господаря поля неодноразово мали можливість відігратися, але "хрестоносців" виручав то голкіпер, то захист, то каркас воріт.
Волинянам все ж не вдалося втримати свій останній рубіж недоторканим і на останніх хвилинах вінницькій «Ниві» вдалося перевести матч у екстра-тайм. На 89 хвилині рахунок зрівняв Максим Зеленевич.
Під час екстра-тайму обидві команди продовжили спроби вирватися вперед. Не обійшлося без вилучення - "Нива" догравала екстра-тайм у меншості. Отримав "гірчичник" і помічник тренера "Волині" Тарас Михалик, якого не влаштовувала небезпечна гра суперника.
Серія пенальті закінчилася на користь "Волині". Завдяки двом ударам, які вдалося парирувати Арсенію Коркодиму на табло світився рахунок 3:5, який свідчив про перемогу луцького клубу та вихід у наступний етам Кубку України.
Цей тиждень стане для «Волині» подвійно виїзним, адже у рамках Першої ліги команді доведеться побувати та Івано-Франківську та зіграти проти місцевого "Прикарпаття".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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