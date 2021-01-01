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Захисник «Волині» увійшов до збірної туру Першої ліги

Захисник «Волині» увійшов до збірної туру Першої ліги
Матч «Волині» проти «Ужгорода» вийшов драматичним, закінчився бойовою нічиєю та не приніс повноцінного задоволення від результату жодній з команд.

Однією із центральних фігур поєдинку став наш захисник Максим Войтіховський, а видання-оглядачі Першої ліги – «FootBoom» та «Спорт Арена» – взяли його до символічних збірних 4 туру, - йдеться на сайті футбольного клубу.

На думку експертів видання «Спорт Арена» центральний захисник Максим Войтіховський незважаючи навіть на незабитий пенальті (Войтіховський влучив у каркас воріт, уже перегравши голкіпера), його варто відзначити за підсумками матчу з ФК «Ужгород».

"По-перше, виконав великі обсяги робіт – зокрема, виграв більшість верхової боротьби як біля своїх воріт, так і біля чужих. По-друге, коли не забив пенальті, а результат пік у п’ятки, Войтіховський проявив вольові якості – перейшов вперед, чіплявся за кожен шанс і в підсумку зрикошетив м’яч у сітку завдяки наполегливості та своєчасному виборі правильної позиції. Ця вольова нічия запам’ятається йому ще надовго", - йдеться на сайті.

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Теги: Волинь, футбол
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