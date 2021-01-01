Захисник «Волині» увійшов до збірної туру Першої ліги

Матч «Волині» проти «Ужгорода» вийшов драматичним, закінчився бойовою нічиєю та не приніс повноцінного задоволення від результату жодній з команд.Однією із центральних фігур поєдинку став наш захисник Максим Войтіховський, а видання-оглядачі Першої ліги – «FootBoom» та «Спорт Арена» – взяли його до символічних збірних 4 туру, - йдеться на сайті футбольного клубу.На думку експертів видання «Спорт Арена» центральний захисник Максим Войтіховський незважаючи навіть на незабитий пенальті (Войтіховський влучив у каркас воріт, уже перегравши голкіпера), його варто відзначити за підсумками матчу з ФК «Ужгород»."По-перше, виконав великі обсяги робіт – зокрема, виграв більшість верхової боротьби як біля своїх воріт, так і біля чужих. По-друге, коли не забив пенальті, а результат пік у п’ятки, Войтіховський проявив вольові якості – перейшов вперед, чіплявся за кожен шанс і в підсумку зрикошетив м’яч у сітку завдяки наполегливості та своєчасному виборі правильної позиції. Ця вольова нічия запам’ятається йому ще надовго", - йдеться на сайті.