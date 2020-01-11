Поляк через «Ягодин» незаконно віз в Україну німецьку свинину . ФОТО

Волинські митники виявили м'ясопродукцію, що прямувала з Республіки Польща, з документами що містять неправдиві дані.Загальна вартість продукції становила понад 600 тисяч гривень, - повідомляють у Волинській митниці у фейсбуці.Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина Республіки Польща.До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщується товар «М'ясосировина». Відправником даного товару було зазначено польське підприємство.В результаті повного митного огляду вищевказаного вантажу із залученням спеціаліста Західного Міжрегіонального Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Державному кордоні було встановлено, що фактично у транспортному засобі переміщується товар, країною походження якого являється Федеративна Республіка Німеччина.Згідно Розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України від 10.09.2020 №56, ввезення на митну територію України з Федеративної Республіки Німеччини тварин, що належать до родини свиневих, таясових та тапірових, генетичного матеріалу, продуктів від них, заборонено.Таким чином, керівник підприємства-отримувача, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний пост «Ягодин» Волинської митниці на митну територію України товару «Щоковина свійських свиней морожена, без шкіри», на загальну суму 600,9 тисяч гривень з приховуванням від митного контролю, тобто шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення даного товару, документів одержаних незаконним шляхом та таких, що містять неправдиві відомості щодо країни походження товару, відправника товару, маркування вантажних місць.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівниками Волинської митниці складено протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучено до рішення суду.