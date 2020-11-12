Волинянин присвоїв телефон, який залишила на заправці відпочивальниця

Волинські поліцейські спільно з львівськими колегами допомогли жінці знайти її телефон.Про це йдеться на сторінці Поліцейські офіцери громад Львівської області у фейсбуці.17 серпня жителька міста Львова подорожувала з дітьми на «Шацькі озера». На одній з автозаправних станцій Львівщини вона залишила свій мобільний телефон, який, в подальшому, підібрав житель Волинської області та власниці не повернув.Поліцейські офіцери Великомостівської територіальної громади, заручившись допомогою поліцейських офіцерів Поромівської територіальної громади, оперативно зреагували на повідомлення заявниці, встановили власника автомобіля, на котрому рухався чоловік та місце його проживання.Телефон у молодика вилучений. Власниця зможе його отримати після повернення з відпочинку.