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На Волині виберуть найкращий коровай

На Волині виберуть найкращий коровай
В обласному центрі Волині виберуть найкращий коровай.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

В рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка відбудеться виставка короваїв «Волинським короваєм рідну землю величаєм».

Зацікавлених осіб просять долучитися та до 23 серпня (включно) протягом дня представити свої роботи. Для оформлення обрати вишитий традиційний рушник.

Щодо консультацій з організації виставки звертатися до обласного науково-методичного центру культури (Олена Мартинович, Лідія Клімчук, тел. 771039).

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Теги: Волинь, конкурс
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