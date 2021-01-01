У місті на Рівненщині відмовилися від маршруток
Сьогодні, 04:23
У місті Костопіль Рівненської області на лінії виходять шість автобусів. Пасажири вважають за краще користуватися муніципальним транспортом.
Маршрутки не витримали конкуренції з муніципальним транспортом, - пише Кореспондент.
Автобуси працюють уже місяць. Міська влада транспортні засоби взяла в кредит. Автобуси коштували 27 млн гривень, які виплачуватимуть поступово.
"Прораховано програму на 4 роки. Вона не б'є по бюджету. Ми її розпланували, до кінця року буде виплачено близько 7 мільйонів", - розповів заступник міського голови Леонід Безбах.
Пасажирам проїзд у муніципальному транспорті припав до душі. Зрештою маршрутники просто відмовилися працювати.
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Маршрутки не витримали конкуренції з муніципальним транспортом, - пише Кореспондент.
Автобуси працюють уже місяць. Міська влада транспортні засоби взяла в кредит. Автобуси коштували 27 млн гривень, які виплачуватимуть поступово.
"Прораховано програму на 4 роки. Вона не б'є по бюджету. Ми її розпланували, до кінця року буде виплачено близько 7 мільйонів", - розповів заступник міського голови Леонід Безбах.
Пасажирам проїзд у муніципальному транспорті припав до душі. Зрештою маршрутники просто відмовилися працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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