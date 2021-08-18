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В Україні змінили правила в'їзду іноземців

В Україні змінили правила в'їзду іноземців
Іноземці для в’їзду в Україну можуть пред’явити довідку про отримання лише однієї дози вакцини від коронавірусу – раніше необхідний був сертифікат про повний курс вакцинації.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на зміни до постанов №1236 та №677.

Зміни затвердили на засідання Кабміну. Тепер перетин державного кордону можливий у випадку пред’явлення іноземного COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу однією або кількома дозами вакцин, дозволених ВООЗ.

Йдеться не лише про іноземців, а й про осіб без громадянства. Як і раніше вони також можуть в’їхати до України за умови негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або ж негативного результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу.

Як відомо, в Україні 5 серпня набули чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону, запроваджені через поширення у світі нового штаму коронавірусу "Дельта".

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Теги: кордон, Україна, в'їзд
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