Що не можна робити відразу після їди





Про це повідомляє видання



Приймати душ



Після ситного обіду або вечері не бажано приймати ванну, душ або займатися плаванням, хоча б протягом 40 хвилин. Експерти кажуть, що водні процедури можуть перешкодити нормальному травленню.



Куріння



Відразу після прийому їжі така шкідлива звичка зв'язує кисень, який необхідний для правильної роботи травної системи, тому тіло поглинає більше канцерогенних речовин. Вчені говорять, що навіть одна сигарета після їжі небезпечна для здоров'я, тому що збільшує ризик розвитку серйозних захворювань, в тому числі онкології.



Пиття чаю



Багато людей після трапези влаштовують чаювання, але це не зовсім правильно. Медики кажуть, що вживання чаю може перешкодити організму поглинати з продуктів такий мінерал як залізо. Краще зробити паузу на 30-40 хвилин.



Вживання фруктів



З'їдені відразу після основного блюда фрукти можуть не перетравлюватися належним чином і стати важким навантаженням для шлунково-кишкового тракту. В результаті може з'явиться печія, метеоризм і інші порушення травлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики назвали заняття, від яких варто відмовитися відразу після прийому їжі, щоб не нашкодити здоров'ю.Про це повідомляє видання Сomments.ua. Після ситного обіду або вечері не бажано приймати ванну, душ або займатися плаванням, хоча б протягом 40 хвилин. Експерти кажуть, що водні процедури можуть перешкодити нормальному травленню.Відразу після прийому їжі така шкідлива звичка зв'язує кисень, який необхідний для правильної роботи травної системи, тому тіло поглинає більше канцерогенних речовин. Вчені говорять, що навіть одна сигарета після їжі небезпечна для здоров'я, тому що збільшує ризик розвитку серйозних захворювань, в тому числі онкології.Багато людей після трапези влаштовують чаювання, але це не зовсім правильно. Медики кажуть, що вживання чаю може перешкодити організму поглинати з продуктів такий мінерал як залізо. Краще зробити паузу на 30-40 хвилин.З'їдені відразу після основного блюда фрукти можуть не перетравлюватися належним чином і стати важким навантаженням для шлунково-кишкового тракту. В результаті може з'явиться печія, метеоризм і інші порушення травлення.

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