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Тренерка розповіла, як правильно худнути

Тренерка розповіла, як правильно худнути
Схуднення – процес, який вимагає чималих зусиль. В першу чергу слід переглянути харчування.

Про це тренерка Анастасія Полтавська написала в своєму інтаграмі, - повідомляє Канал24.

Першим кроком для тих, хто вирішив знизити вагу, є збалансований раціон. Грамотне харчування – це 80% успіху. Не сідайте на різні дієти. Виключіть жирну, борошняну і солодку їжу. Спорт також допоможе наблизитися до заповітної мети – виберіть ту активність, яка буде вам до душі. ⁣⁣⠀

Не ставте жорстких рамок. Пам'ятайте, що серйозні обмеження в харчуванні приведуть до зривів. Дозволяйте собі іноді цукерку чи невеликий шматок торта. Головне – робіть це в першій половині дня.

Не сваріть себе за зриви. Навіть якщо ви з'їли зайве, відпрацюйте його спортом.

Не відмовляйтеся від прийомів їжі – у вас повинен бути сніданок, обід, вечеря і перекушування протягом дня.

Їжте часто й маленькими порціями. Це дозволить вам не відчувати голод.⁣⁣

Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а менш калорійну – на вечерю.

Проводьте час із задоволенням – так у вас не буде можливості з'їсти зайве.⁣⁣ ⠀

Не ходіть у продуктові магазини натщесерце. ⁣⁣⠀

Зважуйтеся раз на тиждень. Кожен день вага може коливатися, адже залежить від багатьох факторів. Також заміряйте об'єми.

Щоб успішно боротися із зайвою вагою, необхідно багато працювати. ⁣⁣⠀

Перш за все перегляньте харчування. ⁣⁣⠀

Саме від нього залежить 80% успіху. ⁣⁣⠀

Не захоплюйтеся дієтами, а почніть харчуватися правильно. ⁣⁣⠀

Відмовтеся від солодкого, борошняного та жирного.⁣⁣ ⠀

Добре підключити до правильного харчування спорт.⁣⁣ ⠀

Вибирайте заняття до душі: ходіть в басейн, катайтеся на велосипеді, бігайте з собакою, грайте в теніс. Головне – більше рухайтеся. ⁣⁣

Не ставте жорстких рамок. Якщо сильно обмежите себе у харчуванні, зриви неминучі, але їх наслідки будуть масштабними. ⁣⁣⠀

Дозвольте раз на тиждень поласувати цукеркою чи маленьким шматком торта. ⁣⁣⠀

Вживайте шкідливості вранці, до 12 годин, і постарайтеся провести день активніше, ніж зазвичай.⁣⁣

Не сваріть себе за зриви. З'їли зайве? Відпрацьовуйте спортом.⁣⁣ ⠀

Не відмовляйтеся від прийомів їжі – обов'язково снідайте, обідайте, вечеряйте і перекушуйте протягом дня.⁣⁣ ⠀

Їжте часто і маленькими порціями. Банальна порада, яка працює. Ви не будете відчувати голод, а організм своєю чергою буде ефективніше спалювати жир.⁣⁣ ⠀

Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а малокалорійну – на вечерю.

Присвятіть час хобі чи приємному проведення часу. Пам'ятаєте анекдот: "Вирішила схуднути: записалася у басейн, тренажерний зал і на хор. Чому хор? Аби їсти не було коли". Це той самий випадок.

Не ходіть за продуктами натщесерце. Будете голодними – наберете зайвих продуктів.⁣⁣

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Теги: схуднення
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