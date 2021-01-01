Тренерка розповіла, як правильно худнути





Про це тренерка Анастасія Полтавська написала в своєму інтаграмі, - повідомляє



Першим кроком для тих, хто вирішив знизити вагу, є збалансований раціон. Грамотне харчування – це 80% успіху. Не сідайте на різні дієти. Виключіть жирну, борошняну і солодку їжу. Спорт також допоможе наблизитися до заповітної мети – виберіть ту активність, яка буде вам до душі. ⁣⁣⠀



Не ставте жорстких рамок. Пам'ятайте, що серйозні обмеження в харчуванні приведуть до зривів. Дозволяйте собі іноді цукерку чи невеликий шматок торта. Головне – робіть це в першій половині дня.



Не сваріть себе за зриви. Навіть якщо ви з'їли зайве, відпрацюйте його спортом.



Не відмовляйтеся від прийомів їжі – у вас повинен бути сніданок, обід, вечеря і перекушування протягом дня.



Їжте часто й маленькими порціями. Це дозволить вам не відчувати голод.⁣⁣



Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а менш калорійну – на вечерю.



Проводьте час із задоволенням – так у вас не буде можливості з'їсти зайве.⁣⁣ ⠀



Не ходіть у продуктові магазини натщесерце. ⁣⁣⠀



Зважуйтеся раз на тиждень. Кожен день вага може коливатися, адже залежить від багатьох факторів. Також заміряйте об'єми.



Щоб успішно боротися із зайвою вагою, необхідно багато працювати. ⁣⁣⠀



Перш за все перегляньте харчування. ⁣⁣⠀



Саме від нього залежить 80% успіху. ⁣⁣⠀



Не захоплюйтеся дієтами, а почніть харчуватися правильно. ⁣⁣⠀



Відмовтеся від солодкого, борошняного та жирного.⁣⁣ ⠀



Добре підключити до правильного харчування спорт.⁣⁣ ⠀



Вибирайте заняття до душі: ходіть в басейн, катайтеся на велосипеді, бігайте з собакою, грайте в теніс. Головне – більше рухайтеся. ⁣⁣



Не ставте жорстких рамок. Якщо сильно обмежите себе у харчуванні, зриви неминучі, але їх наслідки будуть масштабними. ⁣⁣⠀



Дозвольте раз на тиждень поласувати цукеркою чи маленьким шматком торта. ⁣⁣⠀



Вживайте шкідливості вранці, до 12 годин, і постарайтеся провести день активніше, ніж зазвичай.⁣⁣



Не сваріть себе за зриви. З'їли зайве? Відпрацьовуйте спортом.⁣⁣ ⠀



Не відмовляйтеся від прийомів їжі – обов'язково снідайте, обідайте, вечеряйте і перекушуйте протягом дня.⁣⁣ ⠀



Їжте часто і маленькими порціями. Банальна порада, яка працює. Ви не будете відчувати голод, а організм своєю чергою буде ефективніше спалювати жир.⁣⁣ ⠀



Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а малокалорійну – на вечерю.



Присвятіть час хобі чи приємному проведення часу. Пам'ятаєте анекдот: "Вирішила схуднути: записалася у басейн, тренажерний зал і на хор. Чому хор? Аби їсти не було коли". Це той самий випадок.



Не ходіть за продуктами натщесерце. Будете голодними – наберете зайвих продуктів.⁣⁣

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Схуднення – процес, який вимагає чималих зусиль. В першу чергу слід переглянути харчування.Про це тренерка Анастасія Полтавська написала в своєму інтаграмі, - повідомляє Канал24. Першим кроком для тих, хто вирішив знизити вагу, є збалансований раціон. Грамотне харчування – це 80% успіху. Не сідайте на різні дієти. Виключіть жирну, борошняну і солодку їжу. Спорт також допоможе наблизитися до заповітної мети – виберіть ту активність, яка буде вам до душі. ⁣⁣⠀Не ставте жорстких рамок. Пам'ятайте, що серйозні обмеження в харчуванні приведуть до зривів. Дозволяйте собі іноді цукерку чи невеликий шматок торта. Головне – робіть це в першій половині дня.Не сваріть себе за зриви. Навіть якщо ви з'їли зайве, відпрацюйте його спортом.Не відмовляйтеся від прийомів їжі – у вас повинен бути сніданок, обід, вечеря і перекушування протягом дня.Їжте часто й маленькими порціями. Це дозволить вам не відчувати голод.⁣⁣Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а менш калорійну – на вечерю.Проводьте час із задоволенням – так у вас не буде можливості з'їсти зайве.⁣⁣ ⠀Не ходіть у продуктові магазини натщесерце. ⁣⁣⠀Зважуйтеся раз на тиждень. Кожен день вага може коливатися, адже залежить від багатьох факторів. Також заміряйте об'єми.Щоб успішно боротися із зайвою вагою, необхідно багато працювати. ⁣⁣⠀Перш за все перегляньте харчування. ⁣⁣⠀Саме від нього залежить 80% успіху. ⁣⁣⠀Не захоплюйтеся дієтами, а почніть харчуватися правильно. ⁣⁣⠀Відмовтеся від солодкого, борошняного та жирного.⁣⁣ ⠀Добре підключити до правильного харчування спорт.⁣⁣ ⠀Вибирайте заняття до душі: ходіть в басейн, катайтеся на велосипеді, бігайте з собакою, грайте в теніс. Головне – більше рухайтеся. ⁣⁣Не ставте жорстких рамок. Якщо сильно обмежите себе у харчуванні, зриви неминучі, але їх наслідки будуть масштабними. ⁣⁣⠀Дозвольте раз на тиждень поласувати цукеркою чи маленьким шматком торта. ⁣⁣⠀Вживайте шкідливості вранці, до 12 годин, і постарайтеся провести день активніше, ніж зазвичай.⁣⁣Не сваріть себе за зриви. З'їли зайве? Відпрацьовуйте спортом.⁣⁣ ⠀Не відмовляйтеся від прийомів їжі – обов'язково снідайте, обідайте, вечеряйте і перекушуйте протягом дня.⁣⁣ ⠀Їжте часто і маленькими порціями. Банальна порада, яка працює. Ви не будете відчувати голод, а організм своєю чергою буде ефективніше спалювати жир.⁣⁣ ⠀Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а малокалорійну – на вечерю.Присвятіть час хобі чи приємному проведення часу. Пам'ятаєте анекдот: "Вирішила схуднути: записалася у басейн, тренажерний зал і на хор. Чому хор? Аби їсти не було коли". Це той самий випадок.Не ходіть за продуктами натщесерце. Будете голодними – наберете зайвих продуктів.⁣⁣

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