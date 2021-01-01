Тренерка розповіла, як правильно худнути
Сьогодні, 01:13
Схуднення – процес, який вимагає чималих зусиль. В першу чергу слід переглянути харчування.
Про це тренерка Анастасія Полтавська написала в своєму інтаграмі, - повідомляє Канал24.
Першим кроком для тих, хто вирішив знизити вагу, є збалансований раціон. Грамотне харчування – це 80% успіху. Не сідайте на різні дієти. Виключіть жирну, борошняну і солодку їжу. Спорт також допоможе наблизитися до заповітної мети – виберіть ту активність, яка буде вам до душі. ⠀
Не ставте жорстких рамок. Пам'ятайте, що серйозні обмеження в харчуванні приведуть до зривів. Дозволяйте собі іноді цукерку чи невеликий шматок торта. Головне – робіть це в першій половині дня.
Не сваріть себе за зриви. Навіть якщо ви з'їли зайве, відпрацюйте його спортом.
Не відмовляйтеся від прийомів їжі – у вас повинен бути сніданок, обід, вечеря і перекушування протягом дня.
Їжте часто й маленькими порціями. Це дозволить вам не відчувати голод.
Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а менш калорійну – на вечерю.
Проводьте час із задоволенням – так у вас не буде можливості з'їсти зайве. ⠀
Не ходіть у продуктові магазини натщесерце. ⠀
Зважуйтеся раз на тиждень. Кожен день вага може коливатися, адже залежить від багатьох факторів. Також заміряйте об'єми.
Щоб успішно боротися із зайвою вагою, необхідно багато працювати. ⠀
Перш за все перегляньте харчування. ⠀
Саме від нього залежить 80% успіху. ⠀
Не захоплюйтеся дієтами, а почніть харчуватися правильно. ⠀
Відмовтеся від солодкого, борошняного та жирного. ⠀
Добре підключити до правильного харчування спорт. ⠀
Вибирайте заняття до душі: ходіть в басейн, катайтеся на велосипеді, бігайте з собакою, грайте в теніс. Головне – більше рухайтеся.
Не ставте жорстких рамок. Якщо сильно обмежите себе у харчуванні, зриви неминучі, але їх наслідки будуть масштабними. ⠀
Дозвольте раз на тиждень поласувати цукеркою чи маленьким шматком торта. ⠀
Вживайте шкідливості вранці, до 12 годин, і постарайтеся провести день активніше, ніж зазвичай.
Не сваріть себе за зриви. З'їли зайве? Відпрацьовуйте спортом. ⠀
Не відмовляйтеся від прийомів їжі – обов'язково снідайте, обідайте, вечеряйте і перекушуйте протягом дня. ⠀
Їжте часто і маленькими порціями. Банальна порада, яка працює. Ви не будете відчувати голод, а організм своєю чергою буде ефективніше спалювати жир. ⠀
Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а малокалорійну – на вечерю.
Присвятіть час хобі чи приємному проведення часу. Пам'ятаєте анекдот: "Вирішила схуднути: записалася у басейн, тренажерний зал і на хор. Чому хор? Аби їсти не було коли". Це той самий випадок.
Не ходіть за продуктами натщесерце. Будете голодними – наберете зайвих продуктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це тренерка Анастасія Полтавська написала в своєму інтаграмі, - повідомляє Канал24.
Першим кроком для тих, хто вирішив знизити вагу, є збалансований раціон. Грамотне харчування – це 80% успіху. Не сідайте на різні дієти. Виключіть жирну, борошняну і солодку їжу. Спорт також допоможе наблизитися до заповітної мети – виберіть ту активність, яка буде вам до душі. ⠀
Не ставте жорстких рамок. Пам'ятайте, що серйозні обмеження в харчуванні приведуть до зривів. Дозволяйте собі іноді цукерку чи невеликий шматок торта. Головне – робіть це в першій половині дня.
Не сваріть себе за зриви. Навіть якщо ви з'їли зайве, відпрацюйте його спортом.
Не відмовляйтеся від прийомів їжі – у вас повинен бути сніданок, обід, вечеря і перекушування протягом дня.
Їжте часто й маленькими порціями. Це дозволить вам не відчувати голод.
Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а менш калорійну – на вечерю.
Проводьте час із задоволенням – так у вас не буде можливості з'їсти зайве. ⠀
Не ходіть у продуктові магазини натщесерце. ⠀
Зважуйтеся раз на тиждень. Кожен день вага може коливатися, адже залежить від багатьох факторів. Також заміряйте об'єми.
Щоб успішно боротися із зайвою вагою, необхідно багато працювати. ⠀
Перш за все перегляньте харчування. ⠀
Саме від нього залежить 80% успіху. ⠀
Не захоплюйтеся дієтами, а почніть харчуватися правильно. ⠀
Відмовтеся від солодкого, борошняного та жирного. ⠀
Добре підключити до правильного харчування спорт. ⠀
Вибирайте заняття до душі: ходіть в басейн, катайтеся на велосипеді, бігайте з собакою, грайте в теніс. Головне – більше рухайтеся.
Не ставте жорстких рамок. Якщо сильно обмежите себе у харчуванні, зриви неминучі, але їх наслідки будуть масштабними. ⠀
Дозвольте раз на тиждень поласувати цукеркою чи маленьким шматком торта. ⠀
Вживайте шкідливості вранці, до 12 годин, і постарайтеся провести день активніше, ніж зазвичай.
Не сваріть себе за зриви. З'їли зайве? Відпрацьовуйте спортом. ⠀
Не відмовляйтеся від прийомів їжі – обов'язково снідайте, обідайте, вечеряйте і перекушуйте протягом дня. ⠀
Їжте часто і маленькими порціями. Банальна порада, яка працює. Ви не будете відчувати голод, а організм своєю чергою буде ефективніше спалювати жир. ⠀
Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а малокалорійну – на вечерю.
Присвятіть час хобі чи приємному проведення часу. Пам'ятаєте анекдот: "Вирішила схуднути: записалася у басейн, тренажерний зал і на хор. Чому хор? Аби їсти не було коли". Це той самий випадок.
Не ходіть за продуктами натщесерце. Будете голодними – наберете зайвих продуктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тренерка розповіла, як правильно худнути
Сьогодні, 01:13
В Україні хочуть заборонити рекламу ліків
Сьогодні, 00:15
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні змінили правила в'їзду іноземців
18 серпень, 23:34
Волинянин присвоїв телефон, який залишила на заправці відпочивальниця
18 серпень, 22:59