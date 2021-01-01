До Чорного моря увійшов італійський ракетний есмінець
Сьогодні, 03:19
На світанку 18 серпня до Чорного моря увійшов ракетний есмінець ВМС Італії.
Про це повідомив турецький шипспоттер Йорук Ісік (Yoruk Isik), який публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор у своєму Twitter-акаунті, передає УНН.
“(Ракетний есмінець ВМС Італії — ред.) Luigi Durand de la Penne пройшов через Босфор у напрямку Чорного моря о 4:00”, — повідомив шипспоттер.
Інформацію підтверджує також моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.
Зазначається, що есмінець перервав натівські “канікули”, протягом яких з 27 липня в Чорному морі не було кораблів нечорноморських країн НАТО.
Додамо
Після незаконної анексії Криму Росією НАТО посилює свою присутність в Чорному морі. Кораблі НАТО діють в Чорному морі на постійній основі у цілковитій відповідності до міжнародного права, зазвичай патрулюючи води протягом майже двох третин року.
Так, у червні у порт Одеси входили два кораблі країн НАТО — британський есмінець HMS Defender (D36) та фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten (F805).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив турецький шипспоттер Йорук Ісік (Yoruk Isik), який публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор у своєму Twitter-акаунті, передає УНН.
“(Ракетний есмінець ВМС Італії — ред.) Luigi Durand de la Penne пройшов через Босфор у напрямку Чорного моря о 4:00”, — повідомив шипспоттер.
Інформацію підтверджує також моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.
Зазначається, що есмінець перервав натівські “канікули”, протягом яких з 27 липня в Чорному морі не було кораблів нечорноморських країн НАТО.
Додамо
Після незаконної анексії Криму Росією НАТО посилює свою присутність в Чорному морі. Кораблі НАТО діють в Чорному морі на постійній основі у цілковитій відповідності до міжнародного права, зазвичай патрулюючи води протягом майже двох третин року.
Так, у червні у порт Одеси входили два кораблі країн НАТО — британський есмінець HMS Defender (D36) та фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten (F805).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Рівненщині відмовилися від маршруток
Сьогодні, 04:23
До Чорного моря увійшов італійський ракетний есмінець
Сьогодні, 03:19
Тренерка розповіла, як правильно худнути
Сьогодні, 01:13
В Україні хочуть заборонити рекламу ліків
Сьогодні, 00:15