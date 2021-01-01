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До Чорного моря увійшов італійський ракетний есмінець

До Чорного моря увійшов італійський ракетний есмінець
На світанку 18 серпня до Чорного моря увійшов ракетний есмінець ВМС Італії.

Про це повідомив турецький шипспоттер Йорук Ісік (Yoruk Isik), який публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор у своєму Twitter-акаунті, передає УНН.

“(Ракетний есмінець ВМС Італії — ред.) Luigi Durand de la Penne пройшов через Босфор у напрямку Чорного моря о 4:00”, — повідомив шипспоттер.

Інформацію підтверджує також моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

Зазначається, що есмінець перервав натівські “канікули”, протягом яких з 27 липня в Чорному морі не було кораблів нечорноморських країн НАТО.

Додамо

Після незаконної анексії Криму Росією НАТО посилює свою присутність в Чорному морі. Кораблі НАТО діють в Чорному морі на постійній основі у цілковитій відповідності до міжнародного права, зазвичай патрулюючи води протягом майже двох третин року.

Так, у червні у порт Одеси входили два кораблі країн НАТО — британський есмінець HMS Defender (D36) та фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten (F805).

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Теги: Україна
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