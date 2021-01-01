В Україні за добу – більше півтори тисячі нових випадків коронавірусу





Про це інформує МОЗ України.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 665 осіб;

◾ летальних випадків – 32;

◾ одужало – 898 осіб.



За добу протестували:

◾ методом ПЛР – 23 612 осіб,

◾ методом ІФА – 7 968 осіб,

◾ експрес-тестами – 19 013 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 270 226 осіб;

◾ одужало – 2 199 118 осіб;

◾ летальних випадків – 53 368;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).Про це інформує МОЗ України.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 665 осіб;◾ летальних випадків – 32;◾ одужало – 898 осіб.За добу протестували:◾ методом ПЛР – 23 612 осіб,◾ методом ІФА – 7 968 осіб,◾ експрес-тестами – 19 013 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 270 226 осіб;◾ одужало – 2 199 118 осіб;◾ летальних випадків – 53 368;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію