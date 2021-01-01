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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу – більше півтори тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні за добу – більше півтори тисячі нових випадків коронавірусу
За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).

Про це інформує МОЗ України.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 665 осіб;
◾ летальних випадків – 32;
◾ одужало – 898 осіб.

За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 23 612 осіб,
◾ методом ІФА – 7 968 осіб,
◾ експрес-тестами – 19 013 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 270 226 осіб;
◾ одужало – 2 199 118 осіб;
◾ летальних випадків – 53 368;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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