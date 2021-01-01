Курс валют у Луцьку на 19 серпня
Сьогодні, 09:22
Курс долара у Луцьку станом на 19 серпня 2021 року такий: купівля – 26.554, а продаж – 26.801.
Євро при купівлі становить – 31.013, продажу – 31.423.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.446, продаж – 7.036.
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Євро при купівлі становить – 31.013, продажу – 31.423.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.446, продаж – 7.036.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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