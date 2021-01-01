Курс валют у Луцьку на 19 серпня





Євро при купівлі становить – 31.013, продажу – 31.423.



Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.446, продаж – 7.036.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 19 серпня 2021 року такий: купівля – 26.554, а продаж – 26.801.Євро при купівлі становить – 31.013, продажу – 31.423.Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.446, продаж – 7.036.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію