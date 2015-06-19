Понад пів сотні аграріїв з різних куточків України з'їхалися на День поля у село поблизу Луцька. ВІДЕО





Про це розповів Володимир Шегедин.



Чоловік на 9 гектарах землі садить 73 сорти картоплі. Каже: щороку випробовує нові сорти, які можуть бути цікаві аграріям, адже хтось хоче картоплю використовувати для перероблення, хтось хоче шукає хороших смакових якостей.



З Володимир-Волинського району на "День поля" приїхав Петро Бесараб. Чоловік висаджує лише перевірені сорти бульби. Розповідає, що сорти картоплі заміняє кожні п'ять років, щоб мати хорошу врожайність. Інакше, каже, вона погано родить, росте не великою та на бульбі багато шкідників.



На ріст та врожайність картоплі цього року вплинула спека, — розповідає агроном Сергій Циганюк. Додає: "Сформувалася чуть менша кількість бульб і пішов вторинний ріст".



Зі слів начальника відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександра Книша, цього сезону картоплі в області висадили майже 80 тисяч гектарів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 70 аграріїв з усієї області та з різних куточків України з'їхалися на “День поля”, що відбувався у селі Усичі Луцького району.Про це розповів Суспільному фермерЧоловік на 9 гектарах землі садить 73 сорти картоплі. Каже: щороку випробовує нові сорти, які можуть бути цікаві аграріям, адже хтось хоче картоплю використовувати для перероблення, хтось хоче шукає хороших смакових якостей.З Володимир-Волинського району на "День поля" приїхав. Чоловік висаджує лише перевірені сорти бульби. Розповідає, що сорти картоплі заміняє кожні п'ять років, щоб мати хорошу врожайність. Інакше, каже, вона погано родить, росте не великою та на бульбі багато шкідників.На ріст та врожайність картоплі цього року вплинула спека, — розповідає агрономДодає: "Сформувалася чуть менша кількість бульб і пішов вторинний ріст".Зі слів начальника відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку, цього сезону картоплі в області висадили майже 80 тисяч гектарів.

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