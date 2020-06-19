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На Донбасі під час обстрілів російських найманців загинув український воїн

На Донбасі під час обстрілів російських найманців загинув український воїн
Протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. У четвер з опівночі - також три: загинув один захисник.

Про це інформує штаб ООС у фейсбуці.

Так, минулої доби, 18 серпня, поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксували також 3 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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Теги: ООС, загибель, військовий
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