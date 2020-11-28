На Волині перевірили якість повітря. РЕЗУЛЬТАТИ





Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».



Дослідили 370 проб атмосферного повітря, в тому числі за вмістом фенолу 52 проби, формальдегіду 52 проби, азоту діоксиду 60 проб, сірчистого ангідриду 52 проби, вуглецю оксиду 40 проб, сірководню 6 проб, аміаку 10 проб, фосфорного ангідриду 6 проб, бензолу 40 проб та пилу недиференційованого за складом 52 проби.



Встановлені концентрації досліджених забруднюючих речовин не перевищували регламентованих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У липні на 14 маршрутних постах на Волині провели моніторингові спостереження на забруднення атмосферного повітря. Зокрема, спостереження проводили у: м. Луцьк (8 постів), м. Ковель (3 пости), м. Нововолинськ (2 пости), м. Володимир-Волинський (1 пост).Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Дослідили 370 проб атмосферного повітря, в тому числі за вмістом фенолу 52 проби, формальдегіду 52 проби, азоту діоксиду 60 проб, сірчистого ангідриду 52 проби, вуглецю оксиду 40 проб, сірководню 6 проб, аміаку 10 проб, фосфорного ангідриду 6 проб, бензолу 40 проб та пилу недиференційованого за складом 52 проби.Встановлені концентрації досліджених забруднюючих речовин не перевищували регламентованих.

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