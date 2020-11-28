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У кафе в центрі Львова чоловік влаштував стрілянину

У кафе в центрі Львова чоловік влаштував стрілянину
Вчора, 18 серпня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від директора одного з закладів громадського харчування, розташованого у центрі Львова.

Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

Чоловік повідомив, що близько 16.30 один з відвідувачів кафе здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого втік. Постраждалих внаслідок події немає. Також заявник надав опис та прикмети зловмисника.

Невдовзі на перехресті вулиць Валової-Галицької патрульні поліцейські виявили перехожого, який підпадав під орієнтування, та затримали його. З собою чоловік мав предмет, схожий на пістолет, та набої до нього.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Особу зловмисника встановили – ним виявився 39-річний львів’янин. Зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.


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Теги: кафе, Львів, стрілянина
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