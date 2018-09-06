На приватній пилорамі волинянина знайшли деревину без документів
Сьогодні, 10:43
На одній із пилорам лісова охорона ДП «Колківське ЛГ» виявила деревину без документів.
Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Вранці 18 серпня на території одного із приватних підприємств, що займається розпилюванням деревини, лісова охорона виявила продукцію без належного маркування. Власник не зміг пояснити походження деревини та не надав жодних документів. Огляд території працівники лісової охорони проводили в рамках перевірок приватних пилорам.
На місці працювала слідчо-оперативна група. В результаті вилучили 15 куб. м деревини.
За фактом тривають слідчі дії.
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Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Вранці 18 серпня на території одного із приватних підприємств, що займається розпилюванням деревини, лісова охорона виявила продукцію без належного маркування. Власник не зміг пояснити походження деревини та не надав жодних документів. Огляд території працівники лісової охорони проводили в рамках перевірок приватних пилорам.
На місці працювала слідчо-оперативна група. В результаті вилучили 15 куб. м деревини.
За фактом тривають слідчі дії.
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