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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині зростає добова кількість заражених COVID-19

На Волині зростає добова кількість заражених COVID-19
За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 4,
- Летальних випадків (осіб) – 1.

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 490,
- методом ІФА (осіб) – 299,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 438.

Нові випаки недуги виявили у:

Луцький район – 13 хворих:

- Луцька ТГ – 9,
- Берестечківська ТГ – 1,
- Ківерцівська ТГ – 2,
- Підгайцівська ТГ – 1.

Володимир-Волинський район – 4 хворих:

- Володимир- Волинська ТГ – 2,
- Нововолинська ТГ – 1,
- Поромівська ТГ – 1.

Активні випадки на сьогодні – 136, що становить 13,2 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 433 (з них дітей – 3230 та медичних працівників – 3638),
- одужали (осіб) – 61 091 (з них дітей – 3218 та медичних працівників – 3606),
- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).

Здійснено тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 268 936,
- методом ІФА (осіб) –181 734.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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