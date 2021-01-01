На Волині зростає добова кількість заражених COVID-19





Про це



За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 4,

- Летальних випадків (осіб) – 1.



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 490,

- методом ІФА (осіб) – 299,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 438.



Нові випаки недуги виявили у:



Луцький район – 13 хворих:



- Луцька ТГ – 9,

- Берестечківська ТГ – 1,

- Ківерцівська ТГ – 2,

- Підгайцівська ТГ – 1.



Володимир-Волинський район – 4 хворих:



- Володимир- Волинська ТГ – 2,

- Нововолинська ТГ – 1,

- Поромівська ТГ – 1.



Активні випадки на сьогодні – 136, що становить 13,2 на 100 тис. населення.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 433 (з них дітей – 3230 та медичних працівників – 3638),

- одужали (осіб) – 61 091 (з них дітей – 3218 та медичних працівників – 3606),

- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).



Здійснено тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 268 936,

- методом ІФА (осіб) –181 734.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Також за добу:- Одужали (осіб) – 4,- Летальних випадків (осіб) – 1.Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 490,- методом ІФА (осіб) – 299,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 438.Нові випаки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 9,- Берестечківська ТГ – 1,- Ківерцівська ТГ – 2,- Підгайцівська ТГ – 1.- Володимир- Волинська ТГ – 2,- Нововолинська ТГ – 1,- Поромівська ТГ – 1.Активні випадки на сьогодні – 136, що становить 13,2 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 433 (з них дітей – 3230 та медичних працівників – 3638),- одужали (осіб) – 61 091 (з них дітей – 3218 та медичних працівників – 3606),- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).Здійснено тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 268 936,- методом ІФА (осіб) –181 734.

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