На Волині зростає добова кількість заражених COVID-19
Сьогодні, 10:47
За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 4,
- Летальних випадків (осіб) – 1.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 490,
- методом ІФА (осіб) – 299,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 438.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 13 хворих:
- Луцька ТГ – 9,
- Берестечківська ТГ – 1,
- Ківерцівська ТГ – 2,
- Підгайцівська ТГ – 1.
Володимир-Волинський район – 4 хворих:
- Володимир- Волинська ТГ – 2,
- Нововолинська ТГ – 1,
- Поромівська ТГ – 1.
Активні випадки на сьогодні – 136, що становить 13,2 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 433 (з них дітей – 3230 та медичних працівників – 3638),
- одужали (осіб) – 61 091 (з них дітей – 3218 та медичних працівників – 3606),
- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).
Здійснено тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 268 936,
- методом ІФА (осіб) –181 734.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 4,
- Летальних випадків (осіб) – 1.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 490,
- методом ІФА (осіб) – 299,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 438.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 13 хворих:
- Луцька ТГ – 9,
- Берестечківська ТГ – 1,
- Ківерцівська ТГ – 2,
- Підгайцівська ТГ – 1.
Володимир-Волинський район – 4 хворих:
- Володимир- Волинська ТГ – 2,
- Нововолинська ТГ – 1,
- Поромівська ТГ – 1.
Активні випадки на сьогодні – 136, що становить 13,2 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 433 (з них дітей – 3230 та медичних працівників – 3638),
- одужали (осіб) – 61 091 (з них дітей – 3218 та медичних працівників – 3606),
- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).
Здійснено тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 268 936,
- методом ІФА (осіб) –181 734.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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