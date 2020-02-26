У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
Сьогодні, 14:10
У Луцьку в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки завершують будівництво громадської вбиральні.
Про це ІА "Конкурент" розповів секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Будівництво громадського туалету у Центральному парку Луцька уже перебуває на завершальному етапі. Зі слів Юрія Безпятка, там зараз проводять планувальні роботи. Наразі з території забрали огороджувальні конструкції та розрівнюють ґрунт навколо вбиральні.
Біля туалету виклали бруківку. Тепер будівлю фарбують ззовні, а всередині встановили унітази.
Нагадаємо: тендер на будівництво вбиральні у центральному парку Луцька оголосили у жовтні минулого року. Замовником є департамент ЖКГ Луцькради, а виконавцями – ТзОВ "Луцькспецбуд" та ПрАТ "Луцьксантехмонтаж". Для будівництва вбиральні у центральному парку виділили 7 соток землі. Територія, де звели туалет, рівновіддалена від всіх популярних локацій парку.
Вартість будівництва становить понад 3 мільйони гривень.
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Про це ІА "Конкурент" розповів секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Будівництво громадського туалету у Центральному парку Луцька уже перебуває на завершальному етапі. Зі слів Юрія Безпятка, там зараз проводять планувальні роботи. Наразі з території забрали огороджувальні конструкції та розрівнюють ґрунт навколо вбиральні.
Біля туалету виклали бруківку. Тепер будівлю фарбують ззовні, а всередині встановили унітази.
Нагадаємо: тендер на будівництво вбиральні у центральному парку Луцька оголосили у жовтні минулого року. Замовником є департамент ЖКГ Луцькради, а виконавцями – ТзОВ "Луцькспецбуд" та ПрАТ "Луцьксантехмонтаж". Для будівництва вбиральні у центральному парку виділили 7 соток землі. Територія, де звели туалет, рівновіддалена від всіх популярних локацій парку.
Вартість будівництва становить понад 3 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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