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У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО

У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
У Луцьку в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки завершують будівництво громадської вбиральні.

Про це ІА "Конкурент" розповів секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Будівництво громадського туалету у Центральному парку Луцька уже перебуває на завершальному етапі. Зі слів Юрія Безпятка, там зараз проводять планувальні роботи. Наразі з території забрали огороджувальні конструкції та розрівнюють ґрунт навколо вбиральні.

Біля туалету виклали бруківку. Тепер будівлю фарбують ззовні, а всередині встановили унітази.

Нагадаємо: тендер на будівництво вбиральні у центральному парку Луцька оголосили у жовтні минулого року. Замовником є департамент ЖКГ Луцькради, а виконавцями – ТзОВ "Луцькспецбуд" та ПрАТ "Луцьксантехмонтаж". Для будівництва вбиральні у центральному парку виділили 7 соток землі. Територія, де звели туалет, рівновіддалена від всіх популярних локацій парку.

Вартість будівництва становить понад 3 мільйони гривень.
У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО

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Теги: Луцьк, парк, вбиральня
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