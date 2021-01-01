На Кіровоградщині безвісти зниклу 16-річну дівчину знайшли мертвою в закинутому колодязі

На Кіровоградщині 16-річну дівчину, яка в ніч на 15 серпня пішла із дому та не повернулася, знайшли вчора, 18 серпня, мертвою.Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.Як інформує поліція, повідомлення про зникнення дівчини до них надійшло 16 серпня. На пошуки зниклої щоденно задіювали більше 60 осіб із числа особового складу територіального підрозділу поліції, співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Святослав», кінологів та представників громадськості.Вчора, 18 серпня, в результаті пошукових заходів тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями виявили у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.Причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи.На місці пригоди працюють: слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції області, слідства і оперативних служб апарату управління, кінологи та експерти.Поліцейські проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події та осіб причетних до вчинення злочину.