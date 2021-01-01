У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО





Зіткнулися автомобілі Kia та Dacia. Як відомо, водій Dacia їхав вулицею Кобзаря від пам’ятника воїнам. Він не зупинився на знак “STOP” та не надав переваги в русі автомобілю Kia, який рухався головною зі сторони податкової.



Внаслідок ДТП постраждалих немає. Сторони дійшли згоди та оформили європротокол.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го серпня у Нововолинську на перехресті вулиць Миру та Кобзаря сталася ДТП. Про це пише БУГ. Зіткнулися автомобілі Kia та Dacia. Як відомо, водій Dacia їхав вулицею Кобзаря від пам’ятника воїнам. Він не зупинився на знак “STOP” та не надав переваги в русі автомобілю Kia, який рухався головною зі сторони податкової.Внаслідок ДТП постраждалих немає. Сторони дійшли згоди та оформили європротокол.

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