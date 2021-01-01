У Луцькому зоопарку – поповнення: у звіринці оселилися двоє левенят. ФОТО





Про це інформують на сторінці звіринцю у фейсбуці.



З Миколаєва, до слова, був і лев Нік (який, нагадаємо, прибув до обласного центру Волині у 2004 році, будучи чотиримісячним малям, та



"Тож наразі маємо безліч приємних клопотів із цього приводу. По-перше, вже звели разом левицю Дашу (кицю, до слова, 16-річну, тобто поважного віку для цього виду тварин) та левичку Лану (її нам подарували влітку минулоріч). Вони потоваришували і взаємодіють. І ще їх можна побачити час від часу на вигулі літнього майданчика вольєру", - йдеться в повідомлленні.



Натомість шестимісячні новоприбулі Ларс і Леда наразі на карантині. Тому наголошують, що зараз побачити їх вживу відвідувачі Луцького зоопарку не мають змоги. Після карантину малят познайомлять із Ланою та Дашею, будуть зводити і вчити співіснувати. На це, наймовірніше, витратять до двох місяців.



Про те, коли прайд сформується і буде доступний для огляду, обіцяють повідомити згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцький зоопарк на постійне проживання приїхали два левенятка. Братик і сестричка. Ларс і Леда. Вони – з Миколаєва.Про це інформують на сторінці звіринцю у фейсбуці.З Миколаєва, до слова, був і лев Нік (який, нагадаємо, прибув до обласного центру Волині у 2004 році, будучи чотиримісячним малям, та мешкав до березня 2021-го, доживши до глибокої старості )."Тож наразі маємо безліч приємних клопотів із цього приводу. По-перше, вже звели разом левицю Дашу (кицю, до слова, 16-річну, тобто поважного віку для цього виду тварин) та левичку Лану (її нам подарували влітку минулоріч). Вони потоваришували і взаємодіють. І ще їх можна побачити час від часу на вигулі літнього майданчика вольєру", - йдеться в повідомлленні.Натомість шестимісячні новоприбулі Ларс і Леда наразі на карантині. Тому наголошують, що зараз побачити їх вживу відвідувачі Луцького зоопарку не мають змоги. Після карантину малят познайомлять із Ланою та Дашею, будуть зводити і вчити співіснувати. На це, наймовірніше, витратять до двох місяців.Про те, коли прайд сформується і буде доступний для огляду, обіцяють повідомити згодом.

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