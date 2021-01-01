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Відомий львівський олімпієць назвав українську мову «псячою»

Відомий львівський олімпієць назвав українську мову «псячою»
Бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року, тренер зі стрільби з лука, львів’янин Дмитро Грачов в особистому листуванні з екс-нардепом Володимиром В’язівським назвав українську мову «псячою». Про це пише ZAХID.NET.

Володимир В’язівський оприлюднив SMS-листування зі спорсменом, бо вважає, що таких людей не варто запрошувати на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України та допускати до тренування дітей.

«Товариство, цікавить ваша думка: чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?», – написав Володимир В'язівський у Facebook.

Володимир В'язівський розповів, що його SMS-листування з Дмитром Грачовим відбулася понад місяць тому і стосувалася повернення боргу. За словами екс-нардепа, спортсмен заборгував йому 4500 доларів США. Дмитро Грачов вів листування російською мовою і запропонував Володимиру В'язівському «не спілкуватися на псячій мові».

«Ми з ним перетиналися у бізнесових справах. Він мав мені повернути борг, але так і не повернув. Я йому час від часу нагадував, що ми маємо зустрітися, щоб вирішити питання боргу. А його чомусь прорвало на іншу тему», – розповів Володимир В’язівський.


37-річний львів’янин Дмитро Грачов закінчив Львівський державний університет фізкультури, тренувався в спортивному товаристві «Динамо». Олімпійську медаль виборов на Олімпіаді 2004 року в Афінах в командних змаганнях у складі збірної України. Як подяку за олімпійську медаль отримав від міста квартиру у Львові.

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Теги: Дмитро Грачов, Львів, олімпієць, спортсмен, листування
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