Відомий львівський олімпієць назвав українську мову «псячою»

Дмитро Грачов в особистому листуванні з екс-нардепом Володимиром В’язівським назвав українську мову «псячою». Про це пише



Володимир В’язівський оприлюднив SMS-листування зі спорсменом, бо вважає, що таких людей не варто запрошувати на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України та допускати до тренування дітей.



«Товариство, цікавить ваша думка: чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?», – написав Володимир В'язівський у Facebook.



Володимир В'язівський розповів, що його SMS-листування з Дмитром Грачовим відбулася понад місяць тому і стосувалася повернення боргу. За словами екс-нардепа, спортсмен заборгував йому 4500 доларів США. Дмитро Грачов вів листування російською мовою і запропонував Володимиру В'язівському «не спілкуватися на псячій мові».



«Ми з ним перетиналися у бізнесових справах. Він мав мені повернути борг, але так і не повернув. Я йому час від часу нагадував, що ми маємо зустрітися, щоб вирішити питання боргу. А його чомусь прорвало на іншу тему», – розповів Володимир В’язівський.





37-річний львів’янин Дмитро Грачов закінчив Львівський державний університет фізкультури, тренувався в спортивному товаристві «Динамо». Олімпійську медаль виборов на Олімпіаді 2004 року в Афінах в командних змаганнях у складі збірної України. Як подяку за олімпійську медаль отримав від міста квартиру у Львові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року, тренер зі стрільби з лука, львів’янинв особистому листуванні з екс-нардепомназвав українську мову «псячою». Про це пише ZAХID.NET. Володимир В’язівський оприлюднив SMS-листування зі спорсменом, бо вважає, що таких людей не варто запрошувати на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України та допускати до тренування дітей.«Товариство, цікавить ваша думка: чи вартує запрошувати на урочистості з нагоди Незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів?», – написав Володимир В'язівський у Facebook.Володимир В'язівський розповів, що його SMS-листування з Дмитром Грачовим відбулася понад місяць тому і стосувалася повернення боргу. За словами екс-нардепа, спортсмен заборгував йому 4500 доларів США. Дмитро Грачов вів листування російською мовою і запропонував Володимиру В'язівському «не спілкуватися на псячій мові».«Ми з ним перетиналися у бізнесових справах. Він мав мені повернути борг, але так і не повернув. Я йому час від часу нагадував, що ми маємо зустрітися, щоб вирішити питання боргу. А його чомусь прорвало на іншу тему», – розповів Володимир В’язівський.37-річний львів’янин Дмитро Грачов закінчив Львівський державний університет фізкультури, тренувався в спортивному товаристві «Динамо». Олімпійську медаль виборов на Олімпіаді 2004 року в Афінах в командних змаганнях у складі збірної України. Як подяку за олімпійську медаль отримав від міста квартиру у Львові.

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