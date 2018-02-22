Біля кордону з Румунією знайшли застреленим молодого прикордонника





Про це Сергій Бровко.



За словами Бровка, тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того хлопець перебував на чергуванні. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 19 серпня у Селятині Чернівецької області поблизу державного кордону з Румунією знайшли тіло прикордонника. Йому було 24 роки.Про це Суспільному сказав речник Чернівецького прикордонного загонуЗа словами Бровка, тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того хлопець перебував на чергуванні. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.

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