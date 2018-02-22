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Біля кордону з Румунією знайшли застреленим молодого прикордонника

Біля кордону з Румунією знайшли застреленим молодого прикордонника
Вранці 19 серпня у Селятині Чернівецької області поблизу державного кордону з Румунією знайшли тіло прикордонника. Йому було 24 роки.

Про це Суспільному сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

За словами Бровка, тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того хлопець перебував на чергуванні. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.

Фото - ілюстративне

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Теги: прикордонник, смерть, Буковина
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