У селі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО

У селі Полиці Камінь-Каширського району 18 серпня 2021 року відбулось свято відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини.Про це інформує Управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.Реконструкцію будівлі під Полицівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Волі, 5А здійснили за кошти субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров’я. Зокрема, мова про спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкт «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Загальна вартість виконаних робіт понад 11 млн грн.Тож для місцевого населення відтепер доступний сучасний медзаклад, у якому надаватимуть якісні медичні послуги, адже усі амбулаторії, які модернізуються в рамках проекту Світового банку, укомплектовуються медичним обладнанням та меблями. Окрім цього, приміщення збудоване відповідно до європейських стандартів та вимог щодо інклюзивності.Обслуговуватиме амбулаторія близько 3,5 тис. населення із 5-ти прилеглих сіл: Полиці, Гута-Боровенська, Голоби, Іваномисль, Оленине. Розрахований медзаклад на 2 сімейних лікарня, але нині працює поки що 1.Тут облаштовані кабінети сімейних лікарів і медперсоналу, реєстратура, пункт профілактичних щеплень, маніпуляційна, гінекологічний кабінет, перев’язувальна, приміщення для обсервації пацієнтів з інфекційними захворюваннями. До слова, у пункті щеплень за останню добу щепили від COVID-19 60 осіб.