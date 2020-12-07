У волинському місті завтра, 20 серпня, не працюватиме відділ Міграційної служби
Сьогодні, 19:44
У зв’язку з плановим відключенням електропостачання, у Володимир-Волинському тимчасово не працюватиме відділ Міграційної служби.
Про це інформують у пресслужбі відомства.
Зазначають, що 20 серпня з 10.00 до 14.00год. буде відсутнє електропостачання, а відтак обмежена можливість надання адміністративних послуг з оформлення та видачі документів.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у дописі.
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Про це інформують у пресслужбі відомства.
Зазначають, що 20 серпня з 10.00 до 14.00год. буде відсутнє електропостачання, а відтак обмежена можливість надання адміністративних послуг з оформлення та видачі документів.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у дописі.
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