вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті завтра, 20 серпня, не працюватиме відділ Міграційної служби

У волинському місті завтра, 20 серпня, не працюватиме відділ Міграційної служби
У зв’язку з плановим відключенням електропостачання, у Володимир-Волинському тимчасово не працюватиме відділ Міграційної служби.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

Зазначають, що 20 серпня з 10.00 до 14.00год. буде відсутнє електропостачання, а відтак обмежена можливість надання адміністративних послуг з оформлення та видачі документів.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Міграційна служба, Володимир-Волинський, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті завтра, 20 серпня, не працюватиме відділ Міграційної служби
Сьогодні, 19:44
У селі Світязь вчителька хімії створює дендропарк. ФОТО
Сьогодні, 19:20
Де на Волині будуть відключати світло 20 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У селі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 18:39
Лучани скаржаться на дорогу з ямами, яку ремонтували навесні
Сьогодні, 18:19
Схожі новини
Сильний вітер або перевантаження: частина Володимира-Волинського – без світла Сильний вітер або перевантаження: частина Володимира-Волинського – без світла
07 грудень, 2020, 22:43
У Володимирі-Волинському готували святкові столи без світла У Володимирі-Волинському готували святкові столи без світла
31 грудень, 2019, 22:16
Де на Волині будуть відключати світло 20 серпня. АДРЕСИ Де на Волині будуть відключати світло 20 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Де на Волині будуть відключати світло 18 серпня. АДРЕСИ Де на Волині будуть відключати світло 18 серпня. АДРЕСИ
17 серпень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті завтра, 20 серпня, не працюватиме відділ Міграційної служби
Сьогодні, 19:44
 0
У селі Світязь вчителька хімії створює дендропарк. ФОТО
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині будуть відключати світло 20 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
У селі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 18:39
 0
Лучани скаржаться на дорогу з ямами, яку ремонтували навесні
Сьогодні, 18:19
 0
Медіа
відео
1/8