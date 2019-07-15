На Волині п'яний водій катка врізався в легковик: заплатить штраф





Про це йдеться у недавній постанові Ковельського міськрайонного суду, передає



ДТП сталася 2 липня 2021 року об 11:20 на автодорозі М-19, поблизу села Облапи Ковельського району.



Правоохоронці стверджують, що водій катка не врахував дорожньої обстановки, не впевнився в технічній справності транспортного засобу, в результаті чого здійснив зіткнення із легковим автомобілем «Renault Lodgy», внаслідок чого автівка отримала механічні пошкодження.



Поліцією було складено відразу два протоколи – за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП.



У судовому засіданні правопорушник провину визнав частково та пояснив, що дійсно того дня мала місце дорожньо-транспортна пригода за його участю, але заперечив факт вживання спиртних напоїв у той день. Чому алкотестер показав такий результат (0,41 проміле) в присутності свідків – пояснити не зміг.



Також виявилося, що кермувальнику катка посвідчення водія не видавалось.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк постановила накласти на псевдоводія стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в сумі 454 гривні.



У постанові суду вказується, що правопорушник – працевлаштований, однак не зазначається, де саме. Не виключено, що на момент ДТП він працював на «Великому будівництві» – відновленні на Волині важливої транспортної магістралі державного значення М-19, сполученням Доманове – Ковель – Чернівці.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожній робітник керував гладковальцевим катком «НАММ НD-110» без номерного знаку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, та вчинив дорожньо-транспортну пригоду.Про це йдеться у недавній постанові Ковельського міськрайонного суду, передає "Ковель медіа". ДТП сталася 2 липня 2021 року об 11:20 на автодорозі М-19, поблизу села Облапи Ковельського району.Правоохоронці стверджують, що водій катка не врахував дорожньої обстановки, не впевнився в технічній справності транспортного засобу, в результаті чого здійснив зіткнення із легковим автомобілем «Renault Lodgy», внаслідок чого автівка отримала механічні пошкодження.Поліцією було складено відразу два протоколи – за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП.У судовому засіданні правопорушник провину визнав частково та пояснив, що дійсно того дня мала місце дорожньо-транспортна пригода за його участю, але заперечив факт вживання спиртних напоїв у той день. Чому алкотестер показав такий результат (0,41 проміле) в присутності свідків – пояснити не зміг.Також виявилося, що кермувальнику катка посвідчення водія не видавалось.Суддя Ковельського міськрайонного судупостановила накласти на псевдоводія стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в сумі 454 гривні.У постанові суду вказується, що правопорушник – працевлаштований, однак не зазначається, де саме. Не виключено, що на момент ДТП він працював на «Великому будівництві» – відновленні на Волині важливої транспортної магістралі державного значення М-19, сполученням Доманове – Ковель – Чернівці.

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