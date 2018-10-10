У селі на Волині освятили хрест, що встановили на місці зруйнованої церкви
Сьогодні, 13:44
У Новій Вижві освятили поклонний хрест. Хресне знамення поставили в цьому селі Старовижівського деканату на місці зруйнованої церкви.
Чин освяти відправив старовижівський декан протоієрей Іван Зеленко, інформує Волинська єпархія ПЦУ.
З розповідей очевидців, тут був Божий дім, який іще до Другої світової війни зруйнували. Залишився тільки хрест, який нині відновили.
Отець Іван зазначив, що в Новій Вижві, яка за часів магдебурзького права була містечком, на цьому місці колись правили службу Божу. Люди молилися, сповідалися й причащались, і про це не слід забувати. Дітям, онукам і правнукам треба розповідати про минуле заради майбутнього.
1992 році в селі почали будувати храм автокефальної юрисдикції. Допомагали коштами українці з Канади. На жаль, він опинився в підпорядкуванні Московського патріархату. Проте тут живе чимало вірних Православної церкви України, які й звернулися до о. Івана з проханням про освячення хреста.
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Чин освяти відправив старовижівський декан протоієрей Іван Зеленко, інформує Волинська єпархія ПЦУ.
З розповідей очевидців, тут був Божий дім, який іще до Другої світової війни зруйнували. Залишився тільки хрест, який нині відновили.
Отець Іван зазначив, що в Новій Вижві, яка за часів магдебурзького права була містечком, на цьому місці колись правили службу Божу. Люди молилися, сповідалися й причащались, і про це не слід забувати. Дітям, онукам і правнукам треба розповідати про минуле заради майбутнього.
1992 році в селі почали будувати храм автокефальної юрисдикції. Допомагали коштами українці з Канади. На жаль, він опинився в підпорядкуванні Московського патріархату. Проте тут живе чимало вірних Православної церкви України, які й звернулися до о. Івана з проханням про освячення хреста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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