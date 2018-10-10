У селі на Волині освятили хрест, що встановили на місці зруйнованої церкви

У Новій Вижві освятили поклонний хрест. Хресне знамення поставили в цьому селі Старовижівського деканату на місці зруйнованої церкви.Чин освяти відправив старовижівський декан протоієрей Іван Зеленко, інформує Волинська єпархія ПЦУ.З розповідей очевидців, тут був Божий дім, який іще до Другої світової війни зруйнували. Залишився тільки хрест, який нині відновили.Отець Іван зазначив, що в Новій Вижві, яка за часів магдебурзького права була містечком, на цьому місці колись правили службу Божу. Люди молилися, сповідалися й причащались, і про це не слід забувати. Дітям, онукам і правнукам треба розповідати про минуле заради майбутнього.1992 році в селі почали будувати храм автокефальної юрисдикції. Допомагали коштами українці з Канади. На жаль, він опинився в підпорядкуванні Московського патріархату. Проте тут живе чимало вірних Православної церкви України, які й звернулися до о. Івана з проханням про освячення хреста.