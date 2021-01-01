Українці зможуть подорожувати в ЄС з COVID-сертифікатом у додатку «Дія»
Сьогодні, 13:36
Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським, а тому дозволяють громадянам України вільно подорожувати з ними.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише ТСН.
"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - зауважив він.
До слова, отримати COVID-сертифікат можуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, мають свіжий негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в "Дії".
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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише ТСН.
"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - зауважив він.
До слова, отримати COVID-сертифікат можуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, мають свіжий негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в "Дії".
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