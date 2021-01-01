Українці зможуть подорожувати в ЄС з COVID-сертифікатом у додатку «Дія»





Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише



"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - зауважив він.



До слова, отримати COVID-сертифікат можуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, мають свіжий негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в "Дії".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським, а тому дозволяють громадянам України вільно подорожувати з ними.Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише ТСН. "Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - зауважив він.До слова, отримати COVID-сертифікат можуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, мають свіжий негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в "Дії".

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