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Українці зможуть подорожувати в ЄС з COVID-сертифікатом у додатку «Дія»

Українці зможуть подорожувати в ЄС з COVID-сертифікатом у додатку «Дія»
Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським, а тому дозволяють громадянам України вільно подорожувати з ними.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише ТСН.

"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - зауважив він.

До слова, отримати COVID-сертифікат можуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, мають свіжий негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в "Дії".

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Теги: Дія, додаток, сертифікат, коронавірус, вакцинація, ЄС
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