На Житомирщині у палаючому сіннику згорів 6-річний хлопчик





Жінка почула тріскотіння шиферу та викликала рятувальників.



Прибувши за викликом, вогнеборці побачили, що вогнем повністю охоплено споруду. Зі слів господарів, всередині могла знаходитися їхня малолітня дитина.



У ході гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло шестирічного хлопчика без ознак життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення від жительки с. Велика Цвіля, Новоград-Волинського району, про пожежу сінника. Про це інформують у пресслужбі ДСНС.Жінка почула тріскотіння шиферу та викликала рятувальників.Прибувши за викликом, вогнеборці побачили, що вогнем повністю охоплено споруду. Зі слів господарів, всередині могла знаходитися їхня малолітня дитина.У ході гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло шестирічного хлопчика без ознак життя.

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