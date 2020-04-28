вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Житомирщині у палаючому сіннику згорів 6-річний хлопчик

На Житомирщині у палаючому сіннику згорів 6-річний хлопчик
18 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення від жительки с. Велика Цвіля, Новоград-Волинського району, про пожежу сінника. Про це інформують у пресслужбі ДСНС.

Жінка почула тріскотіння шиферу та викликала рятувальників.

Прибувши за викликом, вогнеборці побачили, що вогнем повністю охоплено споруду. Зі слів господарів, всередині могла знаходитися їхня малолітня дитина.

У ході гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло шестирічного хлопчика без ознак життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Житомирщина, загибель дитини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обласний бюджет Волині «перекроїли»
Сьогодні, 14:20
У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
Сьогодні, 14:10
На Житомирщині у палаючому сіннику згорів 6-річний хлопчик
Сьогодні, 13:52
У селі на Волині освятили хрест, що встановили на місці зруйнованої церкви
Сьогодні, 13:44
Українці зможуть подорожувати в ЄС з COVID-сертифікатом у додатку «Дія»
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
На Житомирщині знову пожежа: вогонь перейшов на заповідник На Житомирщині знову пожежа: вогонь перейшов на заповідник
28 квітень, 2020, 23:35
Лісові пожежі на Житомирщині перекинулися на села: вогонь знищив майже 40 будівель Лісові пожежі на Житомирщині перекинулися на села: вогонь знищив майже 40 будівель
18 квітень, 2020, 18:18
На Житомирщині горів санаторій, де мешкали переселенці На Житомирщині горів санаторій, де мешкали переселенці
02 жовтень, 2017, 15:40
На ТЕС на Івано-Франківщині сталася пожежа На ТЕС на Івано-Франківщині сталася пожежа
18 серпень, 17:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пофарбують та забрендують ще кілька тролейбусів
Сьогодні, 15:03
 0
У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 14:31
 0
Якою буде погода на День Незалежності: синоптик озвучила прогноз
Сьогодні, 14:25
 0
Обласний бюджет Волині «перекроїли»
Сьогодні, 14:20
 0
У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8