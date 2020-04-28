На Житомирщині у палаючому сіннику згорів 6-річний хлопчик
Сьогодні, 13:52
18 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення від жительки с. Велика Цвіля, Новоград-Волинського району, про пожежу сінника. Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
Жінка почула тріскотіння шиферу та викликала рятувальників.
Прибувши за викликом, вогнеборці побачили, що вогнем повністю охоплено споруду. Зі слів господарів, всередині могла знаходитися їхня малолітня дитина.
У ході гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло шестирічного хлопчика без ознак життя.
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Жінка почула тріскотіння шиферу та викликала рятувальників.
Прибувши за викликом, вогнеборці побачили, що вогнем повністю охоплено споруду. Зі слів господарів, всередині могла знаходитися їхня малолітня дитина.
У ході гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло шестирічного хлопчика без ознак життя.
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