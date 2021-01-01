Куди піти у Луцьку на вихідних 21–24 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Тиждень підходить до завершення, тому у вас буде можливість реабілітуватися і вдосталь «посмакувати» класним відпочинком, розслабитися душею і тілом. Тим паче, що попереду аж 4 вихідних. Тож ловіть момент та обирайте заходи, на яких хочете побувати.підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть. Режисер-постановник – заслужена артистка України. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» запальна. Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують наКонтакти для бронювання столиків: 099 43 27 535.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться. Режисер-постановник –. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 16 годині у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Кафедральна, 6) відбудеться. Вартість квитка: 100 гривень.О 10 годині на театральному майдані міста розпочнеться. Дрескод – вишиванки. За бажанням можна взяти з собою державну символіку і звичайно подбати про наявність велосипеда.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок –. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 5 років.О 12 годині на Театральному майдані обласного центру Волині розпочнеться традиційна, під час якої волиняни у вишиванках вибудують собою символічну для області фігуру.О 12:30 стартують, які включатимуть привітання керівництва області та міста волинян з державним святом та вшанування пам’яті борців за незалежність України.О 14 годині в центрі Луцька пройде обласнийза участі художніх колективів Волині. Після завершення дійства, лучанами, гостями міста, учасниками форуму, артистами театру буде сформована хода до Луцького замку, де о 16:30 відбудетьсяО 18 годині на Театральному майдані розпочнеться, о 19:45 –, а о 20 годині –