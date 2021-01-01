Куди піти у Луцьку на вихідних 21–24 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Тиждень підходить до завершення, тому у вас буде можливість реабілітуватися і вдосталь «посмакувати» класним відпочинком, розслабитися душею і тілом. Тим паче, що попереду аж 4 вихідних. Тож ловіть момент та обирайте заходи, на яких хочете побувати.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.
Субота, 21 серпня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Попелюшка». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi, Dj Baks та Dj Gedz.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Anton Kryzhanovsky.
Контакти для бронювання столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 22 серпня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Солом'яний бичок». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 16 годині у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Кафедральна, 6) відбудеться концерт Ігоря Муравйова та Ігоря Мацелюха «Чотири пори року». Вартість квитка: 100 гривень.
Вівторок, 24 серпня
О 10 годині на театральному майдані міста розпочнеться велопробіг у вишиванках. Дрескод – вишиванки. За бажанням можна взяти з собою державну символіку і звичайно подбати про наявність велосипеда.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Котигорошко або хлопчик з зеленого стручка». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій Брижань. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 5 років.
О 12 годині на Театральному майдані обласного центру Волині розпочнеться традиційна громадська акція «Українська вишиванка», під час якої волиняни у вишиванках вибудують собою символічну для області фігуру.
О 12:30 стартують урочистості, які включатимуть привітання керівництва області та міста волинян з державним святом та вшанування пам’яті борців за незалежність України.
О 14 годині в центрі Луцька пройде обласний мистецький форум «Україна моя – ти у мене єдина» за участі художніх колективів Волині. Після завершення дійства, лучанами, гостями міста, учасниками форуму, артистами театру буде сформована хода до Луцького замку, де о 16:30 відбудеться театралізоване дійство «У древньому Лучеську».
О 18 годині на Театральному майдані розпочнеться мистецький проєкт «Я люблю Україну», о 19:45 – урочисте відзначення переможців пісенного конкурсу «З родинного джерела – 2021», а о 20 годині – святкова програма Волинського державного українського народного хору.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.
Субота, 21 серпня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Попелюшка». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi, Dj Baks та Dj Gedz.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Anton Kryzhanovsky.
Контакти для бронювання столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 22 серпня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Солом'яний бичок». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 16 годині у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Кафедральна, 6) відбудеться концерт Ігоря Муравйова та Ігоря Мацелюха «Чотири пори року». Вартість квитка: 100 гривень.
Вівторок, 24 серпня
О 10 годині на театральному майдані міста розпочнеться велопробіг у вишиванках. Дрескод – вишиванки. За бажанням можна взяти з собою державну символіку і звичайно подбати про наявність велосипеда.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Котигорошко або хлопчик з зеленого стручка». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій Брижань. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 5 років.
О 12 годині на Театральному майдані обласного центру Волині розпочнеться традиційна громадська акція «Українська вишиванка», під час якої волиняни у вишиванках вибудують собою символічну для області фігуру.
О 12:30 стартують урочистості, які включатимуть привітання керівництва області та міста волинян з державним святом та вшанування пам’яті борців за незалежність України.
О 14 годині в центрі Луцька пройде обласний мистецький форум «Україна моя – ти у мене єдина» за участі художніх колективів Волині. Після завершення дійства, лучанами, гостями міста, учасниками форуму, артистами театру буде сформована хода до Луцького замку, де о 16:30 відбудеться театралізоване дійство «У древньому Лучеську».
О 18 годині на Театральному майдані розпочнеться мистецький проєкт «Я люблю Україну», о 19:45 – урочисте відзначення переможців пісенного конкурсу «З родинного джерела – 2021», а о 20 годині – святкова програма Волинського державного українського народного хору.
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