Обласний бюджет Волині «перекроїли»

За 7 місяців 2021 року бюджет Волинської області перевиконаний майже на 43,8 мільйона гривень. Ця сума підлягає перерозподілу, тож під час сесії Волиньради 19 серпня внесли зміни до бюджету області.Проект рішення щодо змін до бюджету внесла Волинська обласна державна адміністрація. Утім, на бюджетній комісії обласної ради внесли деякі зміни, які підтримали депутати на сесійному засіданні.Голова бюджетної комісії облрадирозповів, що зміни до проекту рішення, запропонованого ОДА, внесли, аби врахувати нагальні потреби комунальних закладів.Зокрема, розповів Орест Маховський, вирішили виділити 5 мільйонів гривень на ремонт неонатального центру (першого і третього поверхів) обласної дитячої лікарні. Йдеться про відділення медзакладу, де лікують новонароджених та недоношених дітей. Це зробили для того, аби до кінця листопада підготувати заклад до участі у програмі «Здоров’я нації».«Ми скерували цей транш, десь трохи відтермінувавши оплату за комунальні послуги та енергоносії в інших закладах охорони здоров’я, як це пропонувало профільне управління ОДА. Але ми неодмінно повернемося до розгляду цього питання буквально з наступного тижня», - сказав Орест Маховський.Він додав, що депутати також підтримали деякі зміни щодо бюджету в освітньому напрямку. Йдеться, зокрема, про те, що обранці громади підтримали співфінансування щодо державних субвенцій, які надійшли цьогоріч. Одна з них – на придбання ноутбуків для вчителів, які здійснюють дистанційне навчання. Інша – співфінансування на придбання автобуса для спецшколи у Затурцях.«Натомість деякі видатки, які планувала ОДА, ми відтермінували у часі. Зокрема, певний резонанс може викликати те, що забрали наразі фінансування соціальних стипендій (для дітей сиріт і дітей під опікою). Але я не бачу у цьому проблеми. Бюджетних призначень на 2021 рік вистачає, щоб фінансувати стипендіальні видатки по жовтень без затримки. А ми на черговій сесії у вересні або жовтрні відшукаємо ресурс, щоб обов’язково покрити ці видатки», - розповів депутат.За його словами, депутати також рекомендують ОДА вжити заходів щодо перерозподілу додаткової дотації, залишок якої наразі становить понад 21 мільйон гривень. Цей залишок має бути переданий територіальним громадам, але обласна рада вважає, що їх треба залишити в обласному бюджеті.«У нас – понад 100 закладів і установ, якими користуються всі жителі Волинської області. Враховуючи фінансову ситуацію, вважаємо за потрібне додатково залучити цей ресурс саме в обласний бюджет», - резюмував Орест Маховський.