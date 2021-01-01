У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 14:31
У Луцьку 25 серпня перекриють рух транспорту вулицею Декабристів.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зазначають, у зв’язку з ремонтними роботами на тепловій мережі по вулиці Декабристів з 08.00 і до завершення робіт перекриють рух вулицею Декабристів від перехрестя з вулицею Вороніхіна до перехрестя з вулицею Гетьмана Мазепи.
Виконавець робіт — ДКП “Луцьктепло”.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зазначають, у зв’язку з ремонтними роботами на тепловій мережі по вулиці Декабристів з 08.00 і до завершення робіт перекриють рух вулицею Декабристів від перехрестя з вулицею Вороніхіна до перехрестя з вулицею Гетьмана Мазепи.
Виконавець робіт — ДКП “Луцьктепло”.
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