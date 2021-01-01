вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту

У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
У Луцьку 25 серпня перекриють рух транспорту вулицею Декабристів.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Зазначають, у зв’язку з ремонтними роботами на тепловій мережі по вулиці Декабристів з 08.00 і до завершення робіт перекриють рух вулицею Декабристів від перехрестя з вулицею Вороніхіна до перехрестя з вулицею Гетьмана Мазепи.

Виконавець робіт — ДКП “Луцьктепло”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, перекриття руху, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пофарбують та забрендують ще кілька тролейбусів
Сьогодні, 15:03
У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 14:31
Якою буде погода на День Незалежності: синоптик озвучила прогноз
Сьогодні, 14:25
Обласний бюджет Волині «перекроїли»
Сьогодні, 14:20
У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
На ремонт площі перед РАЦСом виділили 13 мільйонів На ремонт площі перед РАЦСом виділили 13 мільйонів
18 серпень, 10:36
Ремонт на проспекті Волі: що роблять зараз і що робитимуть невдовзі. ВІДЕО Ремонт на проспекті Волі: що роблять зараз і що робитимуть невдовзі. ВІДЕО
17 серпень, 06:29
У Луцьку почали ремонт однієї з найпроблемніших вулиць міста. ФОТО У Луцьку почали ремонт однієї з найпроблемніших вулиць міста. ФОТО
16 серпень, 22:13
У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки
16 серпень, 16:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пофарбують та забрендують ще кілька тролейбусів
Сьогодні, 15:03
 0
У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 14:31
 0
Якою буде погода на День Незалежності: синоптик озвучила прогноз
Сьогодні, 14:25
 0
Обласний бюджет Волині «перекроїли»
Сьогодні, 14:20
 0
У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8