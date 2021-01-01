У Польщі затримали українців, які шахрайським методом виманювали гроші у пенсіонерів





Як повідомляє



Наймолодший та найстарший з українців, за версією поліції, наприкінці липня шахрайським методом виманили у двох жительок міста Замостя понад 50 тисяч злотих. Крім того, обидва вони спільно з 29-річним українцем брали участь у подібних шахрайствах в інших містах Польщі.



Зокрема, поліція встановила, що в місті Томашув-Любельський злочинна трійця виманила в жінки 14 тисяч злотих. А в місті Янув-Підляський пенсіонерка віддала чоловікам 24 тисячі злотих. Також затриманих підозрюють у злочинах в Кошаліні, де вони виманили у місцевої жительки 17 тисяч злотих.



Кожному із затриманих громадян України пред'явили по кілька звинувачень, за які загалом можна отримати до 8 років в'язниці. 31-річного чоловіка взяли під тимчасовий арешт, 29-річного підозрюваного взяли на підписку про невиїзд, вилучивши додатково в нього паспорт. Наймолодший з шахраїв також перебуватиме на підписці про невиїзд. Крім того, він відповідатиме ще й за зберігання наркотиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала трьох громадян України за виманювання грошей у літніх людей за схемою "ваш онук в поліції".Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Замостя, 22-річний, 29-річний та 31-річний чоловіки були затримані в Західнопоморському та Великопольському воєводствах.Наймолодший та найстарший з українців, за версією поліції, наприкінці липня шахрайським методом виманили у двох жительок міста Замостя понад 50 тисяч злотих. Крім того, обидва вони спільно з 29-річним українцем брали участь у подібних шахрайствах в інших містах Польщі.Зокрема, поліція встановила, що в місті Томашув-Любельський злочинна трійця виманила в жінки 14 тисяч злотих. А в місті Янув-Підляський пенсіонерка віддала чоловікам 24 тисячі злотих. Також затриманих підозрюють у злочинах в Кошаліні, де вони виманили у місцевої жительки 17 тисяч злотих.Кожному із затриманих громадян України пред'явили по кілька звинувачень, за які загалом можна отримати до 8 років в'язниці. 31-річного чоловіка взяли під тимчасовий арешт, 29-річного підозрюваного взяли на підписку про невиїзд, вилучивши додатково в нього паспорт. Наймолодший з шахраїв також перебуватиме на підписці про невиїзд. Крім того, він відповідатиме ще й за зберігання наркотиків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію