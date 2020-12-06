Ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку: як тривають роботи. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.



Станом на сьогодні триває облаштування зливової каналізації та підключення її до системи зливових каналізацій по проспекту Соборності. Наступного тижня планується приступити до облаштування бордюру та вкладання тротуарної плитки.



Нагадаємо, на ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку виділили







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