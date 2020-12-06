Ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку: як тривають роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:47
Ремонт перед Палацом урочистих подій у Луцьку перебуває в активній фазі. За декілька днів демонтажні роботи здійснили на 90%.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Станом на сьогодні триває облаштування зливової каналізації та підключення її до системи зливових каналізацій по проспекту Соборності. Наступного тижня планується приступити до облаштування бордюру та вкладання тротуарної плитки.
Нагадаємо, на ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку виділили 13 мільйонів.
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Станом на сьогодні триває облаштування зливової каналізації та підключення її до системи зливових каналізацій по проспекту Соборності. Наступного тижня планується приступити до облаштування бордюру та вкладання тротуарної плитки.
Нагадаємо, на ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку виділили 13 мільйонів.
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