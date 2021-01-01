У Луцьку просять допомогти зібрати до школи дітей полеглих воїнів

Невдовзі 9 дітей загиблих військових з Волині вперше переступлять шкільні пороги.Волонтери закликають допомогти зібрати до школи, придбавши канцелярські вироби, про це у фейсбуці інформує засновник ініціативи "Меценати для солдата"За його словами, якщо вдасться, благодійники прагнуть також підтримати ті багатодітні родини полеглих бійців, у котрих 3 чи 4 дітей цьогоріч "гризтимуть" у школі граніт науки."Їхнім мамам/опікунам найтяжче. Але ми впевнені, що спільними зусиллями допоможемо зібрати діток полеглих бійців до школи", - йдеться в повідомленні.Отже, якщо ви у Луцьку, можете самі придбати канцелярію для діток і залишити у візочку, завітавши у супермаркет "Офіс Центр" (вул. Кривий Вал, 31). Якщо ж у вас немає змоги завітати в магазин, можете перерахувати гроші на картку, зазначивши в платіжці призначення "на школу":(Теліпський Руслан Юрійович).