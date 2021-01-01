У Луцьку просять допомогти зібрати до школи дітей полеглих воїнів
Сьогодні, 16:20
Невдовзі 9 дітей загиблих військових з Волині вперше переступлять шкільні пороги.
Волонтери закликають допомогти зібрати до школи, придбавши канцелярські вироби, про це у фейсбуці інформує засновник ініціативи "Меценати для солдата" Руслан Теліпський.
За його словами, якщо вдасться, благодійники прагнуть також підтримати ті багатодітні родини полеглих бійців, у котрих 3 чи 4 дітей цьогоріч "гризтимуть" у школі граніт науки.
"Їхнім мамам/опікунам найтяжче. Але ми впевнені, що спільними зусиллями допоможемо зібрати діток полеглих бійців до школи", - йдеться в повідомленні.
Отже, якщо ви у Луцьку, можете самі придбати канцелярію для діток і залишити у візочку, завітавши у супермаркет "Офіс Центр" (вул. Кривий Вал, 31). Якщо ж у вас немає змоги завітати в магазин, можете перерахувати гроші на картку, зазначивши в платіжці призначення "на школу": 4149 4993 1028 9341 (Теліпський Руслан Юрійович).
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Волонтери закликають допомогти зібрати до школи, придбавши канцелярські вироби, про це у фейсбуці інформує засновник ініціативи "Меценати для солдата" Руслан Теліпський.
За його словами, якщо вдасться, благодійники прагнуть також підтримати ті багатодітні родини полеглих бійців, у котрих 3 чи 4 дітей цьогоріч "гризтимуть" у школі граніт науки.
"Їхнім мамам/опікунам найтяжче. Але ми впевнені, що спільними зусиллями допоможемо зібрати діток полеглих бійців до школи", - йдеться в повідомленні.
Отже, якщо ви у Луцьку, можете самі придбати канцелярію для діток і залишити у візочку, завітавши у супермаркет "Офіс Центр" (вул. Кривий Вал, 31). Якщо ж у вас немає змоги завітати в магазин, можете перерахувати гроші на картку, зазначивши в платіжці призначення "на школу": 4149 4993 1028 9341 (Теліпський Руслан Юрійович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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