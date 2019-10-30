Смартгодинник, навушники і гроші: волинянин обікрав магазин
Сьогодні, 18:15
Маневицькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку з магазину.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Крадіжка трапилася в селищі Маневичі. У ніч на 18 серпня зловмисник пошкодив двері запасного виходу магазину, проник до приміщення та викрав смартгодинник, навушники і гроші. Про інцидент поліцію повідомили власники торгового закладу.
Співробітники кримінальної поліції у співпраці із дільничними офіцерами поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетний 25-річний місцевий житель. Майже все викрадене майно вилучили.
Слідчі за фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у магазин, розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Крадіжка трапилася в селищі Маневичі. У ніч на 18 серпня зловмисник пошкодив двері запасного виходу магазину, проник до приміщення та викрав смартгодинник, навушники і гроші. Про інцидент поліцію повідомили власники торгового закладу.
Співробітники кримінальної поліції у співпраці із дільничними офіцерами поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетний 25-річний місцевий житель. Майже все викрадене майно вилучили.
Слідчі за фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у магазин, розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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