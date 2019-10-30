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Смартгодинник, навушники і гроші: волинянин обікрав магазин

Смартгодинник, навушники і гроші: волинянин обікрав магазин
Маневицькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку з магазину.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Крадіжка трапилася в селищі Маневичі. У ніч на 18 серпня зловмисник пошкодив двері запасного виходу магазину, проник до приміщення та викрав смартгодинник, навушники і гроші. Про інцидент поліцію повідомили власники торгового закладу.

Співробітники кримінальної поліції у співпраці із дільничними офіцерами поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетний 25-річний місцевий житель. Майже все викрадене майно вилучили.

Слідчі за фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у магазин, розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, крадіжка, Маневичі, магазин, поліція
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