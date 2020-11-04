На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 15:53
19-го серпня о 10 годині трапилась ДТП на вулиці Нововолинській у Нововолинську. Про це пише БУГ.
водій легкової вантажівки почав рух заднім ходом та допустив зіткнення, не помітивши авто Volkswagen. Сторони дійшли спільної згоди, подію оформили європротоколом.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
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водій легкової вантажівки почав рух заднім ходом та допустив зіткнення, не помітивши авто Volkswagen. Сторони дійшли спільної згоди, подію оформили європротоколом.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
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