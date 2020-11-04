вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО

На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО
19-го серпня о 10 годині трапилась ДТП на вулиці Нововолинській у Нововолинську. Про це пише БУГ.

водій легкової вантажівки почав рух заднім ходом та допустив зіткнення, не помітивши авто Volkswagen. Сторони дійшли спільної згоди, подію оформили європротоколом.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО
На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі викрили злочинну банду, яка продавала в Україну елітні автівки
Сьогодні, 16:22
У Луцьку просять допомогти зібрати до школи дітей полеглих воїнів
Сьогодні, 16:20
На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 15:53
Ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку: як тривають роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:47
У Польщі затримали українців, які шахрайським методом виманювали гроші у пенсіонерів
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП
05 липень, 15:11
Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки
18 квітень, 17:40
На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий
24 березень, 09:35
У Нововолинську зіткнулися легковик і велосипед. ВІДЕО У Нововолинську зіткнулися легковик і велосипед. ВІДЕО
04 листопад, 2020, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі викрили злочинну банду, яка продавала в Україну елітні автівки
Сьогодні, 16:22
 0
У Луцьку просять допомогти зібрати до школи дітей полеглих воїнів
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 15:53
 0
Ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку: як тривають роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:47
 0
У Польщі затримали українців, які шахрайським методом виманювали гроші у пенсіонерів
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8