На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО



водій легкової вантажівки почав рух заднім ходом та допустив зіткнення, не помітивши авто Volkswagen. Сторони дійшли спільної згоди, подію оформили європротоколом.



Внаслідок ДТП постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го серпня о 10 годині трапилась ДТП на вулиці Нововолинській у Нововолинську. Про це пише БУГ.

водій легкової вантажівки почав рух заднім ходом та допустив зіткнення, не помітивши авто Volkswagen. Сторони дійшли спільної згоди, подію оформили європротоколом.Внаслідок ДТП постраждалих немає.

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