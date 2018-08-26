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З 20 серпня на Волині діятиме заборона на вилов раків

З 20 серпня на Волині діятиме заборона на вилов раків
З 20 серпня і до 30 вересня 2021 року діятиме заборона на вилов раків у водоймах Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

«Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду водних біоресурсів на час другої линьки. Линька триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може тривати від одного до півтора місяця. В час линьки раки не захищені та малорухомі, що й робить їх легкою здобиччю для браконьєрів», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Розрахунок збитків за незаконне добування цих річкових мешканців здійснюватиметься відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди в наслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.

Проте варто пам’ятати, що обмеження тривають не тільки у період нересту, линьки та виношування ікри. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. - на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування. Також забороняється вилов раків менших, ніж 10 см.

Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.

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Теги: заборона, Волинь, раки
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