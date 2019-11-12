вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі викрили злочинну банду, яка продавала в Україну елітні автівки

У Польщі викрили злочинну банду, яка продавала в Україну елітні автівки
Польські правоохоронці спільно з колегами із львівської поліції викрили злочинну групу, до складу якої входили п’ятеро поляків та один українець. Вони продавали в Україну автомобілі преміум-класу, які належали польським фінансовим та лізинговим установам.

Про це повідомляє TVN24 з посиланням на агенцію PAP, пише "Zaxid.net".

Злочинна група брала у лізинг преміум-автомобілі. Однак фактично автівки були власністю польських лізингових установ і мали перейти у власність покупця лише після сплати його повної вартості. Проте учасники злочинної групи підробляли документи і перепродавали взяті у лізинг автомобілі в Україну. Таким чином, вісім польських фінансових та лізингових установ зазнали збитків на 4 млн злотих.

П’ятьох поляків та одного українця затримали на кордоні в пункті пропуску «Медика». У повідомленні зазначається, що у викритті злочинної групи також брали участь працівники управління стратегічних розслідувань львівської поліції, однак українські правоохоронці про подію не повідомляли.

У затриманих вилучили шість легкових автомобілів, а також інше майно, загальною вартістю понад 2 млн злотих. Польські правоохоронці інкримінують учасникам групи шахрайство з майном, яке має значну вартість, підробку документів та отримання кредитів шахрайським способом. Крім того, чотирьох учасників злочинної групи підозрюють в участі у злочинній групі.

Трьох підозрюваних вже арештували. За словами польських правоохоронців, справу продовжують розслідувати. У зв’язку з цим можливі затримання нових її фігурантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, у країнці, схема, автомобілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі викрили злочинну банду, яка продавала в Україну елітні автівки
Сьогодні, 16:22
У Луцьку просять допомогти зібрати до школи дітей полеглих воїнів
Сьогодні, 16:20
На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 15:53
Ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку: як тривають роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:47
У Польщі затримали українців, які шахрайським методом виманювали гроші у пенсіонерів
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею – майже 300 автівок У чергах на кордоні з Польщею – майже 300 автівок
12 листопад, 2019, 12:19
На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
06 квітень, 2019, 13:35
На кордоні з Польщею знову черги На кордоні з Польщею знову черги
08 серпень, 2016, 11:09
У Польщі затримали українців, які шахрайським методом виманювали гроші у пенсіонерів У Польщі затримали українців, які шахрайським методом виманювали гроші у пенсіонерів
Сьогодні, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі викрили злочинну банду, яка продавала в Україну елітні автівки
Сьогодні, 16:22
 0
У Луцьку просять допомогти зібрати до школи дітей полеглих воїнів
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 15:53
 0
Ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку: як тривають роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:47
 0
У Польщі затримали українців, які шахрайським методом виманювали гроші у пенсіонерів
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8